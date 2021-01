Espen Thoresen tapte tvekamp – klandrer én person for Farmen kjendis-exit

Etter å ha slått ut tidligere fotballspiller John Arne Riise (40) fra Farmen kjendis i en tvekamp for en uke siden, måtte radioprofil Espen Thoresen (62) nok en gang kjempe om sin plass på gården.

Det ble en svært jevn og nervepirrende tvekamp mellom Thoresen og komiker Terje Sporsem (44).

Sporsem, som ble valgt som andrekjempe, valgte å møte Thoresen i øksekast. Før han ankom Lundereid gård hadde han nemlig drevet med dette.

Etter å ha kastet to kast hver, ledet Sporsem 6-5.

BLINK: Terje Sporsem har kastet øks på hobbybasis, og traff blink med sitt andre kast. Foto: Alex Iversen/TV 2

Da det tredje og siste kastet skulle kastes, bommet begge på målskiven.

Dermed ble det Thoresen som måtte forlate Farmen kjendis.

Bedre enn forventet

Da TV 2 snakker med Thoresen like etter tapet, er han tilfreds med måten han røk ut på.

– Hvis jeg først skal ryke ut på noen som helst måte, kunne jeg ikke røket ut på bedre vis, synes jeg, sier han på telefon med TV 2.

Til tross for at Thoresen må forlate gården, gikk tvekampen bedre enn hva han hadde forventet.

– Jeg vil ikke si at noe gikk galt under tvekampen. Det gikk mye bedre enn forventet. Terje har jo kastet øks på hobbybasis i mange år. Jeg begynte min økse-karriere i går kveld, og jeg har kanskje 20 kast til sammen. Også klarer jeg nesten å slå ham ut med 6-5, så at noe har gått galt, det er jeg ikke med på i det hele tatt, sier han.

– Avtalt spill

Til tross for å ha havnet i tvekamp to uker på rad, lot ikke Thoresen seg skremme av det. Derimot var det én annen ting han synes var mer pes.

– Vi merket at det var to av deltakerne som hadde konspirert. De hadde gjort en avtale på at jeg skulle tas, på grunn av en spøk som ble begått for 15 år siden, sier Thoresen, og viser til konflikten mellom ham og Riise inne på gården.

– Den spøken fortjente han, fordi han oppførte seg dårlig. Men at han fremdels bærer nag for en hendelse for 15 år siden, det får være hans problem. Jeg hadde ikke noe i mot John Arne Riise, men han hadde noe i mot meg.

Thoresen mener at før Riise måtte forlate gården, gjorde han en avtale med Instagramstjernen og idrettsbefal Lasse Matberg (34).

– Jeg tror Lasse har fått klar beskjed om at han ble neste storbonde, med et ønske om å stemme meg ut, sier Thoresen.

Matberg ble valgt av Riise som storbonde i uke to, og da Matberg skulle velge førstekjempe, ble Thoresen utpekt. Han begrunnet valget med at Thoresen ikke lyttet til storbonden da han skulle klippe en lama.

– Jeg har lagt vekt på den første setningen som står i gårdsboken: Storbondens ord er lov, forklarte Matberg da han valgte Thoresen som førstekjempe tidligere denne uken.

– Jeg føler at jeg har blitt utfordret denne uken jeg har vært storbonde, og derfor baserer jeg mitt valg på én konkret hendelse, sier han i programmet og viser til episoden med lamaklippingen, hvor Thoresen ikke lyttet til Matberg.

STORBONDE: Lasse Matberg ble valgt som storbonde den andre uken inne på Farmen kjendis. Foto: Espen Solli/TV 2

Mistenker dobbelt agenda

Thoresen opplevde det som rart og urettferdig, og han sa til alle på gården at han trodde det lå noe mer bak valget og at noen hadde en dobbelt agenda.

Til kamerateamet forteller Matberg at han opplevde det som svært intenst inne i stua, da førstekjempevalget var tatt.

– Pulsen stiger når Espen svarer med krass mynt, men jeg velger ikke å begynne å svare tilbake med samme mynt. Da tror jeg vi fremdeles hadde sittet der. Vi hadde ikke kommet noe vei uansett, sier han i programmet.

RØK UT FØRSTE UKE: John Arne Riise. Foto: TV 2

Avtalen som Thoresen hevder Riise gjorde med Matberg, synes han virker snodig.

– Jeg synes det er noe muffens bak den avtalen, men det får være deres sak. Jeg skal ikke spekulere eller lage konspirasjonsteorier, men det er jo litt rart å kalle hverandre «brother from another mother» etter å ha kjent hverandre i knapt fire dager, sier han til TV 2.

Da TV 2 snakket med Riise like etter tvekamp-tapet i første uke, fortalte sunnmøringen at han ikke hadde inngått noen avtaler på gården.



– Jeg sa bare til Lasse at hvis jeg ryker, så blir han storbonde. Ellers er det ingen avtaler. Men jeg kan ha hintet frampå til Lasse at jeg har lyst til at han skal velge Espen som førstekjempe neste uke, sa Riise til TV 2 da.



TV 2 har vært i kontakt med Matberg, som ikke ønsker å kommentere saken eller påstandene til Thoresen.

Etter Farmen kjendis-exiten forteller Thoresen at han har ingen intensjon om å snakke ut med verken Riise eller Matberg.

– Nei, de er to ubetydelige mennesker i mitt liv. Jeg har ingen trang til det. De får stå for sine valg, og de kommer aldri til å være en del av mitt liv, så jeg har glemt dem allerede, sier han.

UTE AV FARMEN KJENDIS: Espen Thoresen tapte i øksekast mot Terje Sporsem, og må forlate Farmen kjendis. Foto: Alex Iversen/TV 2

Skylder på én person

Thoresen mener det er én person inne på gården som har skyld i at han nå må forlate Farmen kjendis.

– Det er Lasse som har skylden for at jeg ryker i dag.

Likevel opplever ikke Thoresen det som urettferdig, da Matberg valgte han som førstekjempe.

– Det er et spill, og det er ikke viktig. Det er helt greit. Jeg er egentlig litt glad for at jeg slipper å tilbringe en uke til med en forfengelig danseløve, sier han.

Før Sporsem og Thoresen skulle ut i tvekamp, uttrykte komikeren fra Ålesund at han syntes det føltes noe urettferdig at nettopp de stod klare til dyst på tinget. Det er Thoresen enig i.

– Når Terje sier det er urettferdig at vi står der, så er jo det fordi blodtåka etter John Arne fremdeles ligger igjen. Det er synd, for alle har hatt det så fint, men så har den skyggen ligget der og lagd knuter i magen hos mange, fordi vi ikke har kunnet stole på Lasse, og visst hvilket ærend han er ute i. Men nå vet jo folk det, sier han.

URETTFERDIG: Både Espen Thoresen og Terje Sporsem opplevde det som urettferdig at det ble nettopp de som måtte i tvekamp. Foto: Alex Iversen/TV 2

Motivert

Nå venter Torpet kjendis på Thoresen.

På grunn av koronapandemien trodde ikke Thoresen Torpet kjendis fantes denne sesongen, men da programleder Tiril Sjåstad Christiansen (25) avslørte den nye destinasjonen, ble han overrasket og glad.

– Jeg er faktisk motivert, fordi det er spennende å komme til et annet sted. De sier det er noe annet enn Farmen kjendis, kanskje det er litt høyere standard. Kanskje det er litt afterski og longdrinks på kveldene, noen som bærer ut snitter og sånt? Jeg vet ikke, men jeg er litt spent, sier han.

På Torpet kjendis vil han møte artist Mira Craig (38), modell Linni Meister (35) og TV-personlighet Svein Østvik (59), etter at Riise tapte den første duellen og ble førstemann som måtte forlate Torpet kjendis.

