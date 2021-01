Advarer mot angrep: - Ha en fluktstrategi på forhånd!

CPJ oppfordrer journalister som skal dekke innsettelsen av Joe Biden om å forberede seg som om det er krig i USAs hovedstad. – Det er en reell mulighet for et større angrep, sier organisasjonen.

«Planlegg en fluktstrategi på forhånd», «hold avstand til personer som bærer flagg», «ta på deg klær som gjør at du ikke skiller deg ut ».

Det er bare noen av de nye anbefalingene som er laget for journalister som skal dekke innsettelsen av Joe Biden den 20. januar.

Lucy Westcott sier journalister bør være forberedt på den siste dagen av Trumps presidentskap. Foto: CPJ

– Nå er det absolutt en atmosfære av frykt og usikkerhet. Journalister må være forberedt, sier Lucy Westcot til TV 2.

Hun jobber i beredskapsteamet i Committee to Protect Journalists (CPJ), som kjemper for journalisters sikkerhet og pressefrihetens kår over hele verden.

20.000 soldater

Hun sier at det som verden så den 6. januar, var et utfall av Trumps «fake media»-retorikk og en kombinasjon av fire års presse i USA.

Men nå er CPJ bekymret over at det er en reell mulighet for et større angrep på journalister i Washington.

For tiden er 20.000 soldater satt inn for å forsvare byen i frykt for nye uroligheter. Ordføreren i hovedstaden har bedt folk holde seg hjemme.

Ifølge organisasjonen vil tilhengere av president Trump og ulike militsgrupper som Proud Boys, Oathkeepers og QAnon sannsynligvis delta på disse protestene den 20. januar.

– Motdemonstranter kan også være til stede og øke sjansene for vold, sier CPJ.

Sett opp håret

Organisasjonen har derfor laget en rapport som innebærer nye detaljerte sikkerhetsanbefalinger.

Det å unngå å bruke nøkkelbånd rundt nakken, å sette opp håret i en bun for å hindre å bli trukket bakfra, og forberede seg mentalt på verbalt overgrep er noen av anbefalingene.

Men CPJ understreker at digital sikkerhet er avgjørende.

– Gjennomgå online-profilen din, og ta ned eller begrense tilgangen til personlig informasjon, spesielt data som kan brukes til å finne deg, kontakte deg eller bekrefte identiteten din, står det i rapporten.

Lucy Westcott mener at trakassering på internett er blitt en reell utfordring i landet i de siste årene, og derfor er digital sikkerhet avgjørende på onsdag og framover.

Nervøsitet, paranoia og frykt

En CPJ-undersøkelse som ble gjennomført blant kvinnelige journalister i USA og Canada i 2019 viser også at flere føler seg utrygge.

Ifølge undersøkelsen har 85 prosent av de kvinnelige journalistene følt seg mindre trygge de siste fem årene. I tillegg beskrev mange følelser av angst, nervøsitet, paranoia og frykt.

CNN-korrespondent i Det hvite hus, Kaitlan Collins, prøvde å stille spørsmål til USAs president Donald Trump USA, men Presidenten nektet å høre Collins spørsmål, avsluttet deretter og forlot pressekonferansen, 11. mai 2020. Foto: Kevin Lamarque

Det er flere eksempler i undersøkelsen som viser hvordan president Trumps gjentatte «fake news»-retorikk har påvirket amerikanske journalister.

Suzy Pietras-Smith, som har jobbet som reporter og fotograf i 20 år, sier i undersøkelsen at det største gapet i hennes sikkerhet er «Trump-administrasjonen som gjør det uproblematisk å trakassere journalister».

Flyttet ut av leiligheten

En annen reporter, som er basert i New York, forteller hun var livredd etter å ha dekket en historie om en amerikansk konspirasjonsteori kjent som QAnon.

Over 100 personer er så langt pågrepet for sin rolle under stormingen av Kongressen. Foto: Manuel Balce Ceneta

I undersøkelsen kommer det også frem historier der folk har måttet endre sine daglige rutiner og i ytterste konsekvens måttet flytte som følge av trakassering.

Usikker på å fortsette

En annen kvinnelig journalist ble angrepet online og oppsøkt etter å ha dekket et byrådsmøte. Deretter ble hennes families informasjon offentligjort.

– Det satt i meg lenge. Jeg var nervøs for å legge ut noe på nettet. Jeg var også nervøs for å fortsette å rapportere. Jeg klarte ikke sove godt, sa hun.

CPJ sier onlinetrakassering kommer fra nettroll, publikum, lesere, lyttere og seere, og det er nå det største problemet til journalister.

– Det er skummelt å være journalist i disse dager. Noen ganger er jeg redd for å gå ut offentlig eller måtte identifisere meg selv som et medlem av media, sier en av de spurte journalistene fra New York.

Selvsensur

Lucy Westcott sier at hun har snakket med mange journalister som føler seg utrygge.

– En av dem sa at hun pleide å sende direkte på Facebook når hun jobbet, men etter å ha fått masse meldinger ble hun redd og måtte slutte med det. Det blir en form for selvsensur, sier Lucy Westcott.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazıcı, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.