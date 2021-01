Hacking-mareritt: for freeski-stjerne: – Det er veldig fortvilende

19. desember 2020 tikket to e-poster inn i Johanne Killis innboks. Det var Facebook og Instagram som varslet om at passordene hennes var blitt endret. Rett etterpå fikk hun beskjed om at også e-postadressen var byttet ut.

– Da har man jo ingen mulighet til å endre passord, sier hun oppgitt til TV 2 på telefon.

I etterkant har hun gjort alt hun kan for å få tilgang på kontoene sine igjen.

– Jeg har meldt ifra til politiet, og gjort alt som står på nettet. Men jeg har ikke blitt hørt. Det er veldig fortvilende. Derfor ønsker jeg å gå ut i media for å fortelle hvor lite hjelp det er å få, og advare andre mot det samme, forteller 23-åringen.

– Det er utrolig kjipt

For den unge skijenta får hackingen store konsekvenser. Hun forteller at sosiale medier er viktig både med tanke på markedsføring av seg selv som idrettsutøver, og sponsoravtaler.

– Særlig Instagram er veldig viktig for min karriere, og min inntekt. Det er utrolig kjipt, understreker hun.

Killi har lenge prøvd å få kontakt med Facebook og Instagram, men får til svar at de skal hjelpe når de har mulighet. Nylig har begge utestengt Donald Trump fra sine kanaler, og 23-åringen tror det kan være derfor det har tatt så lang tid for henne.

– Ja, det tror jeg. Det er veldig mye som skjer der borte, understreker hun.

I påvente av svar fra de offisielle kanalene ønsker Dombås-jenta å komme i kontakt med noen som kan hjelpe henne.

Killi har dog en mistanke om hvordan hackingen fant sted.

– Jeg søkte om å bli verifisert på Instagram. Så fikk jeg beskjed om at det var godkjent, og at de bare trengte et bilde av passet mitt, forklarer hun.

I ettertid fant hun ut at det var en falsk e-postadresse hun mottok disse meldingene fra.

X GAMES HAFJELL: På Hafjell i 2017 tok Johanne Killi X Games-gull i slopestyle. Foto: Geir Olsen/NTB Scanpix.

Mister X Games

For litt over en uke siden måtte Killi reise hjem fra verdenscupen i Østerrike på grunn av en skade i kneet. Når TV 2 tar kontakt med henne, sitter hun på trikken på vei til MR.

– Jeg vet egentlig ganske lite nå, forteller hun.

Selv om hun understreker at kneet har blitt mye bedre i det siste, innser 23-åringen at X Games i Aspen utgår for andre år på rad.

– Jeg må nok stå over X Games. Det er veldig kjedelig, siden jeg ikke kunne være med i fjor heller, sier Killi skuffet.

Medaljehåp

I 2020 var det en skadet rygg som hindret henne fra å delta i X Games. Denne gangen er det et skadet kne.

– Det er liksom sesongens høydepunkt, så det er kjipt å stå miste X Games igjen, sier hun.

Ungjenta deltok for første gang i X Games i 2016. Derfra tok hun med seg en imponerende bronsemedalje. Siden da har hun flere ganger vært på pallen i den presitsjetunge konkurransen, og i 2017 gikk hun til topps i Hafjell.

Under verdenscupåpningen i november 2020 kjørte hun inn til en andreplass. Nå ser skistjerna fremover mot VM i Canada i februar, og håper å være sterkt tilbake innen da.

– Jeg kjører alltid for å vinne, så jeg håper å komme på pallen i slopestyle-konkurransen, avslutter hun.