Fikk nakkeprolaps etter hjemmekontor: – Vil advare andre

– Det overrasket meg veldig, for jeg er jo forholdsvis ung, sier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde.

28-åringen er en av mange som har tilbragt store deler av det siste året på hjemmekontor. Få kvadratmetere og IKEA-stoler gjør det vanskelig å ha en optimal plass å jobbe fra.

UGUNSTIG: Hjemmekontoret til høyrepolitikeren er ikke optimalt for rygg og nakke. Foto: Privat

– Under første nedstenging fikk jeg vondt i nakke og skuldre, og i november økte smertene igjen kraftig. I desember strålte det smerte i hele armen, og jeg fikk påvist en forholdsvis stor nakkeprolaps, sier Tybring-Gjedde.

En undersøkelse fra analysebyrået Opinion AS viser at 1 av 4 nordmenn har fått rygg- og nakkesmerter under koronapandemien.

Det er personer under 30 år som oppgir å slite mest med plagene, viser undersøkelsen som gjelder for periodene mars til juni og november 2020.

Krever pakkeforløp

Nå krever Tybring-Gjedde at helseministeren kommer på banen med et pakkeforløp for muskel- og skjelettplager, som han lovte allerede i 2019.

– Det er jo noe man bevilget penger til i fjor, men jeg håper at arbeidet nå gjør at vi får den på plass. Veldig mange av de som sliter går nå til fastlege, og trenger et behandlingsforløp som er klart og koordinert. Særlig fordi vi ser at det er mange unge som sliter, sier Tybring-Gjedde.

– Totalpakken er uheldig

Fysioterapeut Aasmund Malme ved Klinikk for Alle Drammen, forteller at de på klinikken ser en økende tendens av pasienter i aldersgruppen 20 til 35 år som klager over muskelskjelettplager, spesielt relatert til hjemmekontor.

– Det er totalpakken på grunn av koronarestriksjonene som er uheldig. Man har hjemmekontor preget av ugunstig arbeidsstilling og dårlig tilrettelegging, kombinert med færre arenaer der man kan være fysisk aktiv og sosial isolering, sier Malme.

STOR PÅGANG: Fysioterapeut Aasmund Malme ved Klinikk for Alle har mye å gjøre om dagen. Foto: Per Haugen / TV 2

De opplever en klar sammenheng med at mange av pasientene de får inn, er preget av hjemmekontor og en isolert hverdag.

– Det var kanskje aller verst når alle ble sendt hjem i mars. Det ser ut som at flere nå har fått bedre utstyr til hjemmekontor og vent seg til en ny arbeidssituasjon, men etterdønningene merker vi fortsatt, sier Malme.

– Et annet aspekt er at man nå ikke får vært like sosial eller fysisk aktiv som før, dette er viktige elementer ved en god psykisk helse. Således vil kroppslige vondter kunne trigges lettere eller oppleves som verre dersom man ikke trives så godt om dagen, forklarer Malme.

Skal være klart til høsten

Helseminister Bent Høie reagerer på at det er unge under 30 år som oppgir å slite mest.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie på pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Det er urovekkende hvis dette gir varige utfordringer, for dette er en av årsakene til at veldig mange blir sykemeldt og faller ut av arbeidslivet. Så det er veldig viktig å ta dette på alvor, sier Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide pakkeforløp for muskel- og skjelettsykdom. Direktoratet er i gang med arbeidet, og pakkeforløpet skal etter planen være klart til høsten.

– Bryt opp og ta pauser

Malme understreker at det er variasjon og bevegelse som er viktig for å unngå nakke- og ryggplager, og at selve kontorutstyret ikke er avgjørende.

– Jeg anbefaler alle å bryte opp, ta pauser og ha variasjon i arbeidsstillingen og hvor man sitter. Man må unngå at det blir statisk og ensformig, forteller Malme.

Til yngre folk som frykter varige ryggskader, har han derimot en positiv beskjed:

– Selv om man får vondt nå, er det ikke grunn til å tro at det må være livslangt. Jeg opplever at ting kan forandre seg, og dersom man rører på vondtene og tør å bryte opp og bevege på dem, er sjansene gode for at det kan behandles og gå seg bedre til, sier Malme.