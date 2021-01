Dugg på bilrutene innvendig kan være et betydelig problem på denne årstiden. Ofte er det ikke til å unngå at man drar med seg snø inn i bilen.

Når denne så smelter, blir det et svært fuktig inneklima i bilen.

Det samme skjer hvis du setter deg inn i bilen etter en treningsøkt. Da dugger gjerne frontruten igjen.

Og dessverre ser vi ikke rent sjelden eksempler på bileiere som likevel kjører avgårde, med svært begrenset sikt.

Forutser problemet

Bilprodusentene har ulike løsninger for å hjelpe sjåføren i slike tilfeller. En av dem kommer fra Ford, som har utviklet et nytt system som automatisk oppdager og fjerner fukt i kupeen, slik at duggen ikke tar sikten din.

– Denne teknologien forutser problemet som kan komme, og gjør noe med det før du i det hele tatt har merket det, sier, Igor Krolewski som jobber med teknologi rundt klimaanlegg og øvrig utstyr hos Ford i Europa.

Hvis dette brevet kommer, har du dårlig tid

Frontruter som dugger igjen, kan være et betydelig problem, særlig på denne årstiden. Ford mener de har en god løsning på dette.

Måler 5x3 cm

Fords værsensor i frontruten er plassert der bakspeilet er festet. Her registreres fukt og rutetemperatur, så aktiveres bilens klimaanlegg automatisk ved behov. Systemet velger også riktige innstillinger for å forhindre at frontruten blir full av dugg, som ødelegger sikten.

Værstasjonen er bare 5x3 cm stor, og består av en rekke sensorer. Den siste versjonen er allerede introdusert i nye Kuga og den ladbare SUV-en Explorer. Den hjelper deg i tillegg med å redusere drivstofforbruk og CO2-utslipp ved å redusere bruken av kompressoren som driver klimaanlegget.

Her kan du kjøre avgårde, mens naboen står og fryser

Dugg på innsiden av frontruten kan ta bort sikt og skape skumle situasjoner i trafikken.

Varmetråder i frontruten

På flere av Fords elektrifiserte biler kan også kundene benytte seg av FordPass-appen på mobiltelefonen. Ved hjelp av appen kan du tine frontruten og forvarme bilen, slik at du kan sette deg inn i en varm kupé på kalde vinterdager.

Ford har også i mange år hatt varmetråder i frontruten på mange av sine modeller. Når du slår på disse, vil de ultratynne trådene varmes opp for å fjerne is og dugg fra frontruten, samt hjelpe til å fjerne is fra viskerne. Systemet virker på sekunder, selv om det er kulde og minusgrader.

UP: – Skremmende at noen tar denne sjansen

Video: Klarer du å se personen i veikanten?