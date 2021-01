Har du hørt om bilmerket Rivian? Hvis svaret er nei, trenger du ikke å være flau. Den amerikanske elbilprodusenten har nemlig ikke kommet seg ordentlig på beina ennå. Men det begynner å nærme seg. Første modell ut er en pickup: R1T.

I USA gir det mening å starte med nettopp en slik type bil. Ikke i noe annet land kjøper man flere pickuper, og markedet er enormt. Endelig har det altså begynt å komme noen elektriske alternativer, også i dette segmentet.

Rivian er en av de mest spennende – og kommer også til å få bilen tidlig ut på markedet.

Toppmodellen Launch Edition, skal etter planen lanseres i juni (USA), og i hjemlandet vil prisen bli på rundt 685.000 kroner.

Mange interesserte i Norge

Broom har fulgt utviklingen til Rivian de siste årene. På bilutstillingen i Los Angeles i fjor, fikk vi også bekreftet at de skulle satse i Norge.

Men så langt har det latt vente på seg. Det er ingen importør som har meldt seg, og nå begynner enkelte norske kunder å bli utålmodige.

Det skal være romslig med plass, også i baksetet på R1T.

Den norske Facebook-gruppen Rivian Owners Norge / Norway har 2.600 medlemmer, mange av disse er veldig spent på hvordan det går med Rivian-satsningen i Norge.

Og siden ingen andre gjør noe, vurderes det nå et historisk "crowdfunding"-prosjekt!

Satser 5.000 kroner hver

Trådstarter i et innlegg på Rivian Owners Norge / Norway, skriver at ettersom det mangler en norsk importør, kan medlemmer i gruppa i stedet samle inn én million kroner i aksjekapital.

"Hvis f.eks. 2.000 satser 5.000 kr. hver, så har vi en mill.kr. crowndfunet aksjekapital. Så velger vi et styre på 3 personer som kontakter Rivian USA og sier at vi er (nesten) klare", står det i innlegget.

Nå blir det riktignok 10 millioner kroner i egenkapital, om man får med så mange som 2.000 på en slik modell. 200 er nok til å få en million kroner.

Videre heter det: "Rivian sier de ikke vil ha forhandlernett, da leier vi inn en kompetent kar med erfaring fra USA-bilimport." ... "Mange små amcar-verksteder rundt om landet som kan ta nødvendig service, m.m.".

Dette kan bli den nye Tesla

Blandet respons

Innlegget har fått en rekke kommentarer fra medlemmer i gruppen. Flere spytter gjerne inn egne penger, for å sikre seg at Rivian blir tilgjengelig i Norge.

Andre er mer skeptiske – både til planen om serviceoppfølging, garantiansvar og markedsføring, lager av slitedeler og karosserideler – og om bilen er godt nok tilpasset det norske markedet, blant annet i forhold til hurtiglading.

Flere skriver at de håper at en av de eksisterende bilimportørene i Norge "våkner", og tar ansvar for import av Rivian til Norge.

Titusenvis av kunder har skrevet seg på liste for Rivian

Store skjermer er på plass. Rivian kommer etterhvert også med en SUV, i tillegg til pickupen.

Spennende totalpakke

Uansett ligger det altså an til lansering i hjemlandet i sommer. Med solid rekkevidde (opptil 640 kilometer), masse plass, digert lasteplan og heftige ytelser, er kanskje Rivian R1T modellen som kan sparke i gang pickup-bølgen, også blant Ola og Kari Nordmann. Den kan forresten trekke hengervekt opptil 5 tonn – og vade i opptil 108 cm dypt vann.

Vi har sett Rivian på bilutstilling i Los Angeles. Det er ingen tvil om at det er mye her som bør passe norske kjøpere som hånd i hanske.

Og angående rekkevidde: Rivian forholder seg til den amerikanske testmetoden for rekkevidde – EPA. Det er den strengeste og kanskje mest realistiske for å avgjøre hvor langt en elbil faktisk kan kjøre.

Innstegsmodellen av R1T lanseres først om ett år. Pris på denne skal bli rundt 600.000 kroner, avhengig av dollarkursen.

