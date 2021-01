Ap, SV, Frp og Sp enige om tiltak mot importsmitte

Den såkalte firerbanden, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV, ble mandag kveld enig om en tiltakspakke på 23 punkter.

Tirsdag morgen har opposisjonspartiene også blitt enig om nye tiltak for å begrense importsmitten.

– Her har regjeringen har vært for bakpå. Man har slept bena etter seg etter hvert som smittetallene har økt, sier Ingvild Kjerkol (Ap).

Partiene vil nå stramme ytterligere inn og innfører obligatorisk testing på grensen og avgrenser hvilke formål som gir rett på innreise til Norge.

Bøter og stikkprøver

De vil også styrke testkapasiteten ved lufthavnene og innføre et bedre kontrollsystem for etterprøvelse av testplikt og karanteneplikt, med økt bruk av stikkprøver og bøter.

– Det hjelper ikke å ha et fint regelverk på papiret hvis ikke det blir fulgt opp i praksis, sier Sylvi Listhaug (Frp).

Dette er de nye tiltakene *Tilføre kommunene tilstrekkelige ressurser for å øke testkapasiteten i samsvar med testplikt direkte ved ankomst og ved karantenehotell, og for å kunne sikre økt testing for covid-19 blant risikogrupper i kommunale helseinstitusjoner. *Sikre tilstrekkelig testkapasitet ved lufthavnene slik at testing kan skje på flyplassene ved ankomst. *Bedre kontrollsystem for etterlevelse av testplikt og karanteneplikt med økt bruk av stikkprøver og bruk av bøter. *Obligatorisk karantenehotell betalt av arbeidsgivere for arbeidsinnvandrere hvor arbeidsgiver ikke kan stille med tilfredsstillende løsninger og sikre at det føres tilstrekkelig kontroll med disse. *Å raskt få på plass en kobling mellom innreiseregisteret og MSIS-labdatabase i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, for å sikre bedre oppfølging av plikt for testing og overholdelse av karanteneregler/isolasjon. *Fremme forslag om strenge reaksjoner mot arbeidsgivere som gjennom sin virksomhet bryter karanteneregler ved import av arbeidskraft. *Fjerne ordningen som åpner for å teste seg i kommunen 24 timer etter ankomst. *Styrke Arbeidstilsynet slik at de kan øke sin aktivitet med tilsyn på arbeidsplasser. *Styrke kontrollen ved grenseovergangene, herunder tilpassede løsninger ved mindre trafikkerte grenseoverganger. Kilde: NTB

Justisminister Monica Mæland er glad for at opposisjonspartiene også ser viktigheten av å bekjempe importsmitten.

– Med denne tiltakslisten viser opposisjonen at de støtter den retningen regjeringen har lagt til grunn i kampen mot importsmitte. Når det gjelder styrking av test- og kontrollregimet, så er det et arbeid vi allerede har satt i gang, skriver Mæland.

Frp ville gå lenger

– Jeg tror ganske mange i det norske land er provosert over at vi som bor her må leve under ganske strenge restriksjoner, samtidig som de har registrert at det ikke er kontroll på grensene og de som kommer inn i landet, sier Frps Sylvi Listhaug.

De fire opposisjonspartiene, som har flertall på Stortinget, har samlet seg om totalt ni tiltak. Listhaug sier Frp ønsket å gå lenger, men ikke fikk med seg flertallet på tiltak som for eksempel døgnbemanning av alle grensestasjoner, obligatorisk koronatest ved innreise, at utenlandske koronatester avvises og skjerpelser i innreisebestemmelsene.

– Men vi er glad for at vi har samlet opposisjonen til en del forslag som går i riktig retning, sier Listhaug.

Overkjører regjeringen

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV ble mandag kveld enige om en rekke tiltak som skal legges frem i dag.

De forlenger permitteringsordningen og den forhøyede dagpengesatsen til 1. oktober. Også inntektssikringen for selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges til 1. oktober.

Kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter forlenges til 1. juli.

Opposisjonspartiene vil også gi studentene 1 milliard kroner i ekstra stipend.



Ap, Frp, Sp og SV har flertall sammen i Stortinget og derfor makt til å overkjøre regjeringen.