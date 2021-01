Riley (22) pågrepet – etterforskes for å ha stjålet laptopen til mektig politiker under opptøyene

Mandag ble det kjent at 22 år gamle Riley June Williams fra Harrisburg i delstaten Pennsylvania, som deltok i kongresstormingen i den amerikanske hovedstaden 6. januar, var blitt etterlyst av amerikanske føderale myndigheter.

Nå er hun pågrepet i hjemstaten sin, skriver flere medier, blant annet The Washington Post. Myndighetene etterforsker anklager om at hun har stjålet datamaskinen til en sentral amerikansk politiker, og deretter forsøkt å selge den til russisk etterretning via en venn. Hun skal ikke ha fått dette til.

Ifølge FBI er hun ikke siktet for tyveri, men for å ha tatt seg inn i den amerikanske kongressen på ulovlig vis.

Gjenkjent i dokumentar

22-åringen beskrives som en Trump-tilhenger som fulgte med på høyreekstreme nettforum. Ifølge FBI reiste Williams til hovedstaden sammen med sin far for å demonstrere 6. januar.

Hun ble gjenkjent etter at den britiske TV-kanalen ITV News laget en dokumentar om stormingen, der bilder blant annet viser henne rope «opp trappene, opp trappene», mens flere inntrengere beveger seg mot kontoret til den mektige demokratlederen Nancy Pelosi.



Kvinnen skal ha ønsket å selge Pelosis datamaskin, som er en av USAs mektigste politikere, til russisk etterretning, heter det i et rettsdokument fra søndag kveld. Kilden til informasjonen skal ifølge The Washington Post være en «tidligere romantisk partner» av 22-åringen. Vedkommende hevder å ha blitt vist videoer som viser øyeblikket da Williams stjeler datamaskinen.

Forsvant fra sosiale medier

Rettspapirene nevner ikke hvorvidt det eksisterer video eller bilder av av datamaskinen blir stjålet. Tidligere har Pelosis stabssjef Drew Hammil erkjent at laptopen hennes ble stjålet fra et konferanserom, men lagt til at den «kun ble brukt til å ha presentasjoner», skriver The Washington Post.

Ifølge FBI har Williams gjort mye for å slette sine kontaktopplysninger i dagene etter opptøyene, og har blant annet endret telefonnummer, samt slettet sine Facebook-, Instagram-, Twitter-, Parler-, Telegram- og Redditkontoer.