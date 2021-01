Fotballryktene: – Alaba har bestemt seg for ny klubb

Og Arsenal må bla opp over en halv milliard kroner for Norwich-spiller.

Bayern München-forsvarer David Alaba (28) er klar for Real Madrid, ifølge den spanske storavisen Marca.

Ifølge avisen har den spanske hovedstadsklubben og Alaba blitt enige, og østerrikeren vil slutte seg til klubben når hans kontrakt med Bayern München går ut 30. juni.

Avtalen er ifølge avisen på fire år og sikrer ham en årslønn på omkring 115 millioner kroner. Det er Real Madrids første signering for sesongen.

PSGs sportsdirektør Leonardo insisterer på at klubben fortsatt er interessert i å sikre seg Lionel Messi til sommeren, skriver Sport. 33-åringens kontrakt løper ut i sommer.

Paris-klubben forventer også et Dele Alli-svar i løpet av uken, skriver Mirror. Mauricio Pochettino er svært lysten på en gjenforening med sin gamle elev.

Mohamed Salahs fremtid i Liverpool har vært en snakkis de siste månedene. Egypteren venter på en ny og forbedret kontrakt, men det har Liverpool ingen planer om å tilby ham for øyeblikket, skriver Daily Mail.

Milan-direktør Paolo Maldini sier at klubben nærmer seg en låneavtale med Chelsea for midtstopperen Fikayo Tomori, skriver Sky Sports. Det er likevel fortsatt fare for at avtalen kan gå i vasken.

Manchester Uniteds 28 år gamle midtbanespiller Jesse Lingard ønsker å forlate klubben, men Ole Gunnar Solskjær er motvillig til å slippe Lingard i januarvinduet. Det skriver ESPN. Tottenham, West Ham United, Marseille og Inter er blant Lingards beilere.

Danny Ings har virkelig vist prov på målteft de siste sesongene. 28-åringen kan forsvinne fra Southampton allerede i sommer. Klubben er ikke i stand til å møte spissens lønnskrav. Manager Ralph Hasenhuttl sier livet vil gå videre om Ings drar til en større klubb, skriver Mirror.

Arsenal må legge hele 580 millioner kroner på bordet hvis de ønsker å kjøpe Emiliano Buendia fra Norwich, skriver Sky Sports.

Derby County nekter å selge Scott Carson til Manchester City, noe som ergrer Manchester-klubben. 35-åringen er på lån i Manchester City nå. Derby er i økonomisk trøbbel og trenger Carson-leieinntektene som kommer denne måneden for å betale lønn til spillerne, skriver Daily Mail.

Leicester kjemper om brasilianske Otavios underskrift. Porto-spillerens kontrakt løper ut i sommer. Arsenal, Roma og Milan snuser også på 25-åringen, skriver Leicester Mercury.

Galatasaray-spissen Mbaye Diagne er på ønskelisten til Sam Allardyce, skriver Express and Star. Om han kommer til WBA vil det i så fall bety at Andy Carroll ikke er aktuell.

Inter skal ha sikret seg Udineses ettertraktede midtbanespiller Rodrigo de Paul, skriver Tuttosport. Han har tidligere vært koblet til Leeds og Liverpool.