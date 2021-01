Vil gå etter republikanere som trosser Trump

6. januar dro Michael Fouche til Washington, D.C. for å delta på demonstrasjonen mot valgresultatet, som utviklet seg til det verste angrepet på Kongressen på over 200 år. Fouche sier han ikke stormet bygningen, men stoppet på trappetrinnene.

– De som gikk inn i Kongressen brøt åpenbart loven. Jeg har ingen problemer med at de må i retten, sier Fouche til TV2.

På mandag var Fouche, som er medlem av den konservative organisasjonen Chasing Freedom Virginia, på en årlig mobilisering for våpenentusiaster i delstatshovedstaden Richmond. I fjor sto nesten 20 000 utenfor delstatsforsamlingen for å demonstrere mot strengere våpenlover i Virginia, men i år kom det kun noen titalls fremmøtte. Koronarestriksjoner og den anspente stemningen i landet etter angrepet på Kongressen satte en demper på deltagelsen.

Fouche innser at Biden kommer til å bli tatt i ed som president onsdag den 20. januar. Det som opptar ham nå er den pågående riksrettsaken mot Trump.

– Det som skjedde 6. januar var en tam versjon. Vi var der for å bli hørt, og hvis de ikke hørte oss så kan vi komme tilbake, sier Fouche, som legger til at de 600 dollarene han har fått etter den siste koronaredningspakken gjør at han har mer enn nok bensinpenger for en ny tur til hovedstaden.

Veivalg

Det Republikanske partiet står overfor et veivalg nå som Demokratene kontrollerer Det hvite hus og begge kamrene i Kongressen. Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, skal ifølge amerikanske medier være rasende på presidenten, og har sagt til partifellene at han ikke har bestemt seg for hvordan han vil stemme når riksrettsaken mot Trump kommer opp i Senatet.

Da George W. Bush forlot det Hvite Hus i januar 2009, var det Republikanske partiet i en lignende situasjon, helt uten makt i Washington. Bush og Trump har til og med samme oppslutning på sine siste gallup-målinger, 34 prosent. Det republikanske partiet kom seg videre fra Bush-årene ved å gå rett i opposisjon mot Demokratenes nye president Barack Obama, og anført av Tea Party-bevegelsen plukket partiet opp 63 seter i Representantens Hus og seks seter i Senatet under mellomvalget i 2010.

Men Trumps popularitet blant Republikanske velgere gjør det vanskelig å gjøre de siste fire årene til et tilbakelagt kapittel. I bunnmålingen fra gallup har han likevel støtte blant 82 prosent av Republikanere. Trumps konspirasjonsteorier om valgjuks har også slått rot i partiet. En måling fra NBC viser at kun to av ti Republikanere mener Bidens valgseier er legitim.

Rob, som ikke vil gi etternavnet sitt til TV 2, har dukket opp på demonstrasjonen i Richmond med en lue med presidentens slagord, «Make America Great Again». Han var ikke i Washington 6. januar, men i likhet med de som stormet Kongressen mener han at Republikanerne, og spesielt visepresident Mike Pence, kunne stoppet opptellingen av valgmannsstemmene. Før opptellingen offentliggjorde Pence et brev der han skrev at det ville være mot grunnloven hvis han forsøkte å endre resultatet.

– Jeg tror de kunne gjort mer. Mike Pence sviktet, sier Rob.

For velgere som Rob og Michael Fouche er ikke fienden kun lenger Demokrater, men politikerne de kaller for RINOs eller «Republican in Name Only». I årevis har det vært brukt som en betegnelse på Republikanske politikere som ikke følger partilinjen til punkt og prikke. Under Trump tilsvarer det alle som ikke er 100 prosent lojale mot presidenten.

– Personlig skulle jeg gjerne likt å se at vi ga RINOs pottetrening, for jeg er lei av å plukke opp all dritten deres. Jeg orker ikke mer av Mitt Romney eller Lindsey Graham. Det er en grunn til at vi valgte Trump over 17 andre Republikanere i primærvalget i 2016, sier Fouche.

Fouche sier han og andre Trump-tilhengere vil kjempe videre, men unner presidenten mer tid på golfbanen i Florida.

– Denne bevegelsen vil leve videre også etter Trump. Han er en 74 år gammel mann. Han kan bestemme seg for å slappe av og spille golf resten av livet, og det vil jeg unne ham etter de siste fire årene, sier Fouche.

Men det er ikke sikkert Trump ønsker å gå inn i en pensjonisttilværelse. Han har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat på nytt om fire år. En meningsmåling fra Politico viser at 4 av 10 republikanske velgere ønsker Trump som presidentkandidat foran neste valg. Det er en nedgang fra forrige måling i desember, men fortsatt en soleklar førsteplass.

– Jeg vil stemme på Trump hvis han kommer tilbake i 2024. Bortsett fra ham har jeg ikke noen andre kandidater i tankene akkurat nå, sier Rob.

Borgerkrig i partiet

De første slagene om partiets fremtid vil komme neste år når partiet skal nominere kandidater til mellomvalget. Ti republikanske medlemmer av Kongressen stemte for å stille Trump for riksrett, deriblant Liz Cheney, en av de ledende Republikanerne i Representantenes Hus og datter av tidligere visepresident Dick Cheney.

Alle 10 risikerer nå å bli utfordret under partiets nominasjonskamp av kandidater som vil beskylde dem for å ha sviktet Trump. Fouche sier han er klar til å gi utfordrerne sin fulle støtte, selv hvis det skulle føre til at partiet ikke klarer å samle seg før november, og dermed risikerer å tape setene til Demokratene.

– Det jeg så under avstemningen var 10 tidligere medlemmer av Kongressen så fort neste valg er over. For vi kommer til å støtte motstanderen deres i hvert eneste primærvalg. Og jeg er forberedt på konsekvensene hvis det skulle føre til at de taper mot Demokratene. I det minste er Demokratene ærlige når de sier at de er fiendene mine, sier Fouche.