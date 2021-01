Dette er årets Farmen kjendis-utfordrere

To kjente ansikter dukker opp som utfordrere på Lundereid gård, for å kjempe om en plass i Farmen kjendis.

To uker er gått siden 12 norske kjendiser flyttet inn på Farmen kjendis, for å leve som man gjorde for 100 år siden, som forpaktere på Lundereid gård.

Oppholdet har allerede rukket å bli nokså turbulent for flere av deltakerne, med krangling, intriger og skader.

I starten av uke tre fikk deltakerne seg en overraskelse, da årets utfordrere, programleder og TV-profil Markus Bailey (28) og realitydeltaker Hilde «Charter-Hilde» Skovdahl (51), dukket opp på gården.

Se video av at de to dukker opp på gården, øverst i saken.

51-åringen, som er kjent fra TV-serier som «Charterfeber», «4-stjerners middag», «Reisen hjem» og «Typen til», innrømmer at nervene var på topp før de ble sluppet inn på gården, og at hun var glad for å ha nettopp Bailey ved sin side.

– Jeg var så nervøs for at jeg kom inn som utfordrer, de andre hadde jo holdt på lenge. Jeg var også veldig stresset for hvem jeg skulle komme inn med, men da jeg så Markus, så tenkte jeg at «vi er jo like lekne, så vi kan jo bare leke oss inn nå». Og han ble jo så glad når han så meg også. Så da ble jeg så glad og tenkte: «Dette her går bra, da er i hvert fall vi et team når vi kommer inn», forteller Skovdahl til TV 2.

ÅRETS UTFORDRERE: TV-profil Markus Bailey og realitydeltaker Hilde Skovdahl er årets utfordrere på Farmen kjendis. Foto: Alex Iversen / TV 2.

– Ikke kunnskap om «noe»

28-åringen forteller til TV 2 at han, i motsetning til Skovdahl, ikke var spesielt bekymret da de to ble sluppet inn på gården. Han beskriver seg selv som bygutt og mener han ikke utgjør noen stor trussel som utfordrer.

– Jeg har ikke noe kunnskap om noe, jeg kan virkelig ingenting om gård. Jeg er ikke noe handy eller teknisk anlagt, og jeg er stor, men ikke kjempesterk. Jeg er en svak link som kommer til å bare prøve å heie, fordi jeg er god på å heie, ler Bailey.

BYGUTT: Markus Bailey innrømmer at han har lite erfaring med gårdsdrift. Foto: Alex Iversen / TV 2.

TV-profilen, som blant annet er kjent fra «Barne-TV», «Idol», «Skal vi Danse» og sist som «Elgen» i «Maskorama», innrømmer samtidig at han takket ja til Farmen kjendis-deltakelsen av flere årsaker.

– Det er en morsom utfordring, for jeg er jo ikke noen gårdsgutt, for å si det mildt. Så for min del tenkte jeg at dette er først og fremst en kul utfordring, og så får jeg heller bare drite meg ut. Men det er bare gøy det, sier 28-åringen og legger til:

– Svigers er sauebonde, så tenkte jeg kunne prøve å imponere litt med å være med på Farmen. Jeg tror det endte opp med å være motsatt. Men jeg tenkte det var en god mulighet til å kunne lære seg litt mer.

Løser sinne-problemer med bading

Utfordrerne får tre dager på seg til å gjøre inntrykk på resten av deltakerne, før sistnevnte må stemme over hvem av de to som får bli igjen på gården som en fullverdig forpakter sammen med de andre.

Både Skovdahl og Bailey tror de vil være positive tilskudd i den ellers noe utslitte gjengen på gården.

– Min styrke er at jeg er positiv og tar alt med et smil. Jeg tror ikke jeg kommer til å stå for noen dårlig stemning, og det er jo bra tenker jeg. Forutsatt at ikke folk blir irritert fordi man er for positiv, da er det ikke så mye å gjøre, mener Bailey.

Skovdahl har samtidig en løsning dersom hun skulle komme i dårlig humør.

– Jeg er veldig følsom, så jeg kan bli veldig sint, men det går fort over. Og der kjenner jeg meg selv: «Blir du sint – gå og bad. Blir du lei deg – gå og bad». Der er jeg som et lite barn, for det går over med en gang når jeg er i vannet. Det er min redning, det er derfor jeg bader hele året, ler hun.

– En annen tendens jeg har er at hvis ting blir for hardt eller for vanskelig, så kan jeg begynne å tulle. Jeg kan få latterkrampe, og det er jo irritasjonsmoment nummer én, så det er jeg litt redd for, sier hun videre.

SELVSIKKER: Hilde Skovdahl er ikke redd for å prøve seg på ting hun ikke kan, og sammenligner seg selv med Pippi Langstrømpe. Foto: Alex Iversen/TV 2.

Samboer med «Farmen»-vinner

Bailey forteller at han ikke har så sterkt forhold til Farmen-universet fra før av, men at han tilfeldigvis har vært samboer i kollektiv med tidligere «Farmen»-vinner Eilev Bjerkerud (31).

– Jeg hadde jo hørt om det og fått med meg det, men jeg hadde ikke så mye forhold til det, bortsett fra at jeg tidligere har bodd med Eilev. Så jeg var litt sånn «hvis han kan greie det, så kan vel jeg greie det», forteller TV-profilen.

Han har derimot ikke spurt Bjerkerud om tips til å klare seg i Farmen kjendis, men innrømmer at han har gjort noen forberedelser i forkant.

– Jeg har øvd meg på melkespann hjemme, men der holdt jeg maks to minutter, så det skjønte jeg at jeg ikke må gjøre, ler Bailey.

Aldri vært på gård

Selv om Skovdahl aldri har vært på gård, ble hun svært glad da hun ble spurt om å være med i programmet. Hun er innstilt på at det meste kommer til å gå bra.

– Jeg vet jeg er glad i dyr og at jeg ikke kommer til å være redd for dem. Jeg er heller ikke redd for å drite meg ut dersom jeg aldri har prøv ting før. Jeg velger å tro at jeg kan, selv om jeg nok ikke kan, ler hun og sammenligner seg med Pippi Langstrømpe.

Samtidig er hun litt skeptisk til noen situasjoner.

– Det er den settingen med lite mat, mange mennesker og TV så tett innpå deg, og jeg er jo litt enstøing, så det blir rart å ikke ha sin egen seng. Så jeg er jo litt stressa over hvem jeg skal dele seng med.

– Det blir spennende å bli kjent med seg selv der inne. Hvordan blir det å ha et annet menneske oppå seg hele tiden, som ikke er kjæresten din, eller barna dine? Hvor positiv er jeg egentlig?, undrer Skovdahl lattermildt.

