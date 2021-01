E6 stengt etter dødsulykke i Trøndelag

Politiet fikk melding om ulykken i Midte Gauldal klokken 06.54 tirsdag morgen.

Føreren av personbilen ble sittende fastklemt etter ulykken, som skjedde i 90-sonen. Kjøretøyene kolliderte front mot front.

Sjåføren er bekreftet omkommet.

– Personen er identifisert, og vi jobber med å varsle pårørende, sier operasjonsleder Rune Brandmo i Trøndelag politidistrikt til TV 2.

Årsaken til ulykken er ukjent, men den skjedde i en kurve, og det er veldig glatt på stedet, opplyser Brandmo.

Det var kun sjåførene i begge bilene. Sjåføren av lastebilen er tilsynelatende fysisk uskadd, men blir tilsett av ambulansepersonell på stedet.

Som følge av ulykken er E6 stengt i begge retninger. Ulykken skjedde like nord for Gaulabrua. Trafikken omdirigeres via gamle E6 gjennom Støren sentrum.

– Politiets krimteknikere er på stedet, og ulykkesgruppen til Statens vegvesen og Havarikommisjonen er varslet. E6 vil bli stengt i lang tid, sier operasjonslederen.