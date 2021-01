Levde i skjul på flyplass i tre måneder – ville ikke fly hjem på grunn av korona

Den 36 år gamle mannen ankom ifølge politiet O’Hare internasjonale lufthavn i Chicago fra Los Angeles den 19. oktober i høst.

Til vanlig holder Singh til i byen Orange i California, og det er uklart hvorfor han endte opp på flyplassen i Chicago.

En skulle tro at å oppholde seg på en flyplass i tre måneder er noe man vil unngå, men slik var det ikke i 36-åringens tilfelle.

Han fryktet nemlig å reise hjem på grunn av koronasituasjonen.

Ved hjelp av et adgangskort, som mannen angivelig fant på flyplassen, har han hatt tilgang til terminaler og områder som kun reisende som har vært gjennom sikkerhetssjekk og ansatte ved flyplassen har tilgang til.

Sky News skriver at mannen i de tre månedene han oppholdt seg på flyplassen, levde av matrestene som lå igjen etter andre reisende.

Men lørdag 16. januar tok oppholdet for Singh slutt. Da fattet to United Airlines-ansatte mistanke om at noe ikke var som det skulle med mannen, og bestemte seg for å spørre Singh om å vise identifikasjon.

I retten forklarte assisterende statsadvokat Kathleen Hagerty at mannen da skal ha senket munnbindet og vist frem et ID-kort. Det tilhørte en flyplassansatt og ble meldt savnet den 26. oktober.

Dommer i Cook County, Susana Ortiz, ble overrasket da påtalemyndighetene fremmet anklagene.

– Så hvis jeg så forstår det rett så sier du at en uautorisert ikke-ansatt har levd i en avsperret del av O’Hare flyplass fra 19. oktober til uten å bli oppdaget før 16. januar?, sa Ortiz i retten ifølge Sky News.

Hun sa videre at retten finner fakta og omstendighetene i saken sjokkerende, spesielt med tanke på tidsperioden det er snakk om.