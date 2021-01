Nordmenn sparer som aldri før – dette bør du gjøre med pengene

Nordmenn har spart mye mer under koronaåret 2020, enn i både 2018 og 2019, ifølge tall fra SSB. Noe av årsaken er at det har vært færre ting å bruke penger på, men renten i Norge har også vært historisk lav.

7. mai i fjor satte nemlig Norges Bank styringsrenten til null, noe som aldri før har skjedd i norsk historie. Siviløkonom og leder for Pengeverkstedet.no, Hallgeir Kvadsheim, er usikker på hvor lenge renten vil holde seg så lav.

– Norges Bank tror det vil holde ett år til, at vi får renteheving først når vi bikker 2022. Men det er flere og flere eksperter som nå heller mot at vi kanskje får en renteheving allerede til høsten, sier han til God morgen Norge.

Sjekk boliglånsrenten din

Den lave renten er gode nyheter for dem som har boliglån. Ifølge Kvadsheim kan man nå få rente ned mot 1,2 prosent i de beste bankene.

– Er du fagorganisert skal det absolutt være mulig å ligge mellom 1,6 og 1,2. For der er det mange gode medlemsavtaler. Er du ikke det, men har god sikkerhet i boligen din, bør man i hvert fall ha under 1,80 nominelt, forklarer økonomen.

Og hvis man har høyere boliglånsrente enn det, bør man ifølge Kvadsheim kontakte banken sin. Det er nemlig ikke komplisert å sende banken en mail eller ringe dem for å be om bedre rente.

– Bankene har en del å gå på, de vil ikke miste deg som kunde. Det koster dem noen tusenlapper å få inn en ny kunde i stedet for deg, og det vil de ikke. Da er det bedre å beholde en kunde som har blitt litt mer fornøyd med banken, sier Kvadsheim.

BOLIGRENTEN: Sjekk at du har så lav boliglånsrente som du burde, råder Hallgeir Kvadsheim. Foto: God morgen Norge

Rentebinding skaper forutsigbarhet

Selv om den flytende renten nå er lav, kan det være lurt å binde renten hvis man ønsker forutsigbarhet rundt egen økonomi.

– Hva hvis renten går opp til tre eller fire prosent? Det er ikke så veldig sannsynlig, men det kan skje. Og hvis tanken på det gjør at du sover dårlig om natten, så er det kanskje en lav pris å betale det lille ekstra for å binde renten i fem eller ti år. Du kan gjøre det nå på 1,80 prosent for fem år og litt over to prosent for ti års binding, og det er lavt altså, understreker Kvadsheim.

Lite å tjene på høyrentekonto

Sparerenten er også lav nå, noe som gjør at du får lite avkastning på såkalte høyrentekontoer. Og sparerenten kan ikke forhandles i samme grad som boliglånsrenten.

– Bankene er ikke så avhengige av innskuddskundene som de er av boligkundene. Det er der de har den største inntjeningen. Derfor er det vanskeligere for deg å prute opp sparerenten enn å prute ned boliglånsrenten, med mindre du har noen millioner på konto, forklarer Hallgeir Kvadsheim.

– I dag får du én prosent på høyrentekonto, hvis du er heldig.

I Danmark har de nå negativ rente, noe som i praksis betyr at det koster deg penger å sette penger i banken.

Kvadsheim tror imidlertid ikke Norge kommer dit.

– Da må renten gå ytterligere ned, og det skal ekstremt mye til for at norske banker setter negativ rente, sier han.

Slik bør du plassere sparepengene dine

1. Kort sparehorisont: Hvis du planlegger å bruke sparepengene dine om et halvt år eller et år, altså en kort sparehorisont, bør du sette dem på sparekonto. Det er ifølge Kvadsheim det tryggeste.

2. Lang sparehorisont: Hvis du har en sparehorisont på fem til syv år, eller kanskje ti år, bør du sette dem i aksjefond. Og da er det globale indeksfond Kvadsheim anbefaler.

– På Dinepenger.no, som jeg skriver for, gir vi terningkast til konkrete fond. De indeksfondene som får seks på terningen akkurat nå, er DNB Global Indeks og KLP AksjeGlobal Indeks V. Det er to konkrete fond man gjerne kan bruke. Det finnes mange andre fond som kanskje er litt dyrere, men gå for de billigste fondene hvis det er snakk om indeksfond.

3. Boligsparing for unge: Dersom man er under 34 år, er det BSU som gjelder. Kvadsheim anbefaler unge å makse ut både BSU og det som kalles BSU 2.0.

– BSU 2.0 er bankenes egne boligsparekonto. Der kan du få en rente på opp mot tre prosent. Det er ganske bra. Du får ikke skattefradrag på den, men en veldig god rente.