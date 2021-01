Dette gjør Trump i sine siste timer som president

Med mindre enn to døgn igjen i Det hvite hus har Trump det travelt, og mandag sendte han ut flere ordrer.

Ifølge The Washington Post var en av disse straksordrene at det skal etableres en såkalt «Garden of American Heros». Hagen skal huse statuer av flere figurer fra USAs historie. Ifølge avisen er basketikonet Kobe Bryant, oppdageren Christopher Columbus og jazzlegenden Louis Armstrong av navnene som er foreslått og ført opp på listen på listen over aktuelle.

En annen ordre Trump sendte ut mandag var å fjerne restriksjoner for å bære våpen skjult for nåværende og pensjonerte politibetjenter, føderale dommere og representanter fra påtalemyndighetene.

Representanter fra Bidens administrasjon, eller den påtroppende presidenten selv har ikke kommentert om Trumps siste ordre vil oppheves eller ikke.

CNN får opplyst av sine kilder i Det hvite hus at Trump de siste dagene har blitt oppdatert av Secret Service om sikkerhetstruslene ved Bidens innsettelse, fått øvrige orienteringer om politiske forhold og deltatt i avsluttende møter.

Avskjedstale ventet tirsdag

Mandag kveld amerikansk tid begynte det å komme meldinger om at president Trump var i full gang med å forberede en avslutningsvideo. Selve videoen ble spilt inn i Det hvite hus og ifølge CNN snakker Trump om hva han selv mener har vært hans største bragder de siste fire årene.

Ifølge CNNs kilder refererer president Trump til den nye president-administrasjonen i talen.

Hvorvidt det betyr at han anerkjenner at en ny administrasjon skal ta over er ikke kjent. Det er noe Trump har nektet å gjøre i løpet av de nesten to månedene som har gått etter at valgresultatet var klart i november.

Selve avskjedsvideoen er ventet å bli publisert i løpet av tirsdagen.

Benådningsrush siste dagen

Før Trump pakker sammen sakene sine og flytter ut av presidentboligen, har presidenten planer om å benåde et hundretalls personer.

Søndag møtte Trump sin svigersønn Jared Kushner og sin datter Ivanka Trump for å diskutere hvem som burde stå på listen over personer som skal benådes.

Ifølge CNN skal Trump offentliggjøre listen tirsdag. Blant dem som ventes benådet, er det hvitsnippforbrytere og rappere. Men trolig ikke Donald Trump selv.

Listen som ble klargjort søndag skal inneholde en blanding av ordinære straffedømte, så vel som enkelte nære politiske støttespillere. Trump har også tidligere valgt å benåde nære allierte, noe som ble sterkt kritisert av både demokrater og juridiske eksperter.

På listen står ifølge The New York Times blant annet rapperen Lil Wayne, som sa ble dømt for ulovlig våpenbesittelse.

Det har i lang tid blitt spekulert i om Trump vil benåde advokaten sin Rudy Giuliani og sin tidligere rådgiver Steve Bannon. Avisen skriver at Giuliani ikke forventer å bli benådet og at sjansene for at Bannon blir det har svekket seg den siste tiden.