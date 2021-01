Myrhol sliter med smerter: – Jeg har vondt

Bjarte Myrhol kom tilbake etter skulderoperasjonen tidligere enn antatt og rakk VM, men så langt har det blitt lite spilletid. Mot Østerrike mandag ble det ikke mange minuttene på landslagsveteranen. Det skyldes smerter.

– Jeg har vondt i skulderen og i dag var den ordentlig dårlig. Så vi prøvde å spare meg så mye som mulig i dag, sier Myrhol til TV 2 etter mandagens storseier.

– Jeg tåler ganske mye, men det er smerter og jeg tror ikke det kommer til å gå bort i løpet av mesterskapet, forklarer han.

– Tror du at du kan bidra mye i kampene som kommer?

– Da må jeg sette ballen i mål, altså. Så ærlig må jeg være. Jeg er ikke fornøyd selv hvis jeg har så mye skuddbom som det jeg har hatt.

– Er det skulderen sin feil, blir du hemmet?

– Ja, jeg blir hemmet, det er det ingen tvil om. Men jeg skal ikke bare skylde på den.

– Skulle du ønske du hadde hatt mer gjennomkjøring og kamptrening?

– Nei, det jeg egentlig skulle ønsket mest var at det ikke gjør vondt, svarer Myrhol og ler før han legger til:

– Men jeg er ganske god på å fokusere på andre ting. Jeg skal bidra med alt det jeg kan og gi alt hva jeg har når jeg er på banen, også satser vi på at det er nok.

Landslagslegen: – Ikke fare for at det blir verre

Landslagslege Thomas Torgalsen forteller at de har jobbet med Myrhols skulder siden landslagssamlingen i november.

– Bjarte har vært veldig flink i mellomtiden, slik at han har kommet i gang med håndballen mye tidligere enn vanlig etter slik operasjon, sier Torgalsen til TV 2.

Han forklarer at Myrhol nå ikke tåler like mye belastning som normalt.

– Han har vondt i skulderen når han skyter på en spesiell måte, spesielt med høy arm. Det er nok årsaken til at han ikke scorer så mye som han pleier, men han har vært i god fremgang. Men med kamper annenhver dag blir det litt mye på det nåværende tidspunktet for skulderen hans, utdyper Torgalsen.

– Hvor mye belastning tror du han tåler fremover?

– Sammen med fysioterapeuten snakker Bjarte og jeg mye om dette mye. Vi vurderer ikke hvor mye det er forsvarlig at han spiller før det nærmer seg neste kamp.

– Kan skulderskaden bli verre?

– Det er ikke noe fare for at selve skaden skal bli verre, det er det ikke. Vi undersøker ham daglig, både klinisk og med ultralyd, og gjør felles vurderinger med fysioterapeuten. Det er ikke noe tegn til at det er noe nytt som er galt med skulderen.

Berge: – Han skal brukes

Landslagstrener Christian Berge tror Myrhol blir å se mye på banen utover i mesterskapet.

– Jo lenger vi kommer inn i hovedrunden så skal han nok brukes, sier Berge til TV 2.

– Kan han brukes i stor nok grad?

– Ja, det kan han. Det tror jeg. Jeg ser bevegeligheten hans stemmer veldig godt til kollektivet, og han kommer til mange gode sjanser. Det tror jeg nok blir bra videre også.