Idrettspresidenten bekymret etter nye anbefalinger: – Misliker dette sterkt

Idrettspresident Berit Kjøll liker ikke regjeringens nye anbefalinger for toppidretten, mens Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad er bekymret for gjennomføringen av håndball-sesongen.

– Jeg har stor respekt for at dette er en krevende situasjon, men vi misliker dette sterkt, sier idrettspresident Berit Kjøll til TV 2.

– Samtidig er det et krafttak nummer to hvor vi må sette nasjonale seriespill på hold og det får konsekvenser, fortsetter hun.

Idrettspresidenten snakker om anbefalingene regjeringen la frem i Stortinget tirsdag. De ønsket stans i alt av seriespill i toppidretten de to neste ukene.

NYE ANBEFALINGER: Erik Langerud og Berit Kjøll har forståelse for regjeringens anbefalinger, men frykter for gjennomføring av sesongen. Foto: Jørgen Ryggvik Karlsen / TV 2

– Hvilke konsekvenser er det du frykter?

– Først og fremst å gjennomføre en hel sesong. Det er utøvere som har dette som sitt yrke, i tillegg til at det går utover klubbkassen. Vi liker det ikke, men vi er der vi er.

Norges Håndballforbund fulgte regjeringens anbefaling og fryser ligaen ut januar. Nå er Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad bekymret for gjennomføringen av sesongen.

– Det blir knapt å rekke gjennom programmet nå. Hvis vi lykkes med det vi driver med skal vi spille 35 kamper på 13 uker. Det blir knapt, sier Gjekstad til TV 2.

– Allerede på smerteterskelen

Dermed ligger det an til tre kamper i uka for Gjekstads-kvinner som i tillegg til å kjempe i toppen i Rema 1000-ligaen spiller Vipers Kristiansand i Champions League. Der er allerede flere kamper omberammet som følge av koronatrøbbel.

– Er det grunn til å være bekymret for gjennomføring av håndballsesongen, Gjekstad?

– Ja, det er grunn til å være det. Vi er laget i Champions League med færrest kamper og må utsette seriekamper her hjemme for å spille i utlandet. Det er vanskelig å se hvordan vi skal få gjennomført, men vi skal være fleksible.

BEKYMRET: Ole Gustav Gjekstad (i midten) er bekymret for gjennomføringen av håndball-sesongen. Foto: Borut Zivulovic

– Vi kan spille mange kamper, men vi skal reise mye med et forsvarlig smittevern og skal følge koronaregler, og da blir det praktisk vanskelig. Det er mulig å gjennomføre alt hvis alt går på skinner, men det er noen skjær i sjøen, sier Gjekstad.

Generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud, sier at utsettelsene "legger et betydelig press på gjennomføringen av topphåndballen".

– Er det mulig å gjennomføre sesongen?

– Ja, det tror jeg. Vi har hatt ulike scenarioer siden sesongstart og vi er nede ved scenario C, D eller E nå, men vi må strekke sesongen lenger enn hva vi hadde sett for oss, og så får vi se hvilke konsekvenser det får for et sluttspill, forteller Langerud til TV 2.

– Hvor lenge kan man skyve serien?

– Det er litt tidlig å si. Det er betydelig press på terminlisten og vi tåler ikke så veldig mye avvik. Vi har mulighet til å strekke, men vi må bare gjøre det beste ut av de gjeldene reglene og så får vi se konsekvensen av nedstegning i to uker tilsier og hvilke åpninger som kommer etter det.

Vipers-trener Gjekstad mener terminlisten allerede er på bristepunktet etter flere utsettelser tidligere i sesongen.

– Vi er på smerteterskelen allerede. Vi har flyttet tre seriekamper, en cupfinale og fem Champions League-kamper. Vi er i trøbbel og Norge skal spille OL. Så de skal også samles før den tid også, sier han.

Skryter av håndballen

I tillegg til håndball er innebandy, basketball, volleyball og futsal rammet av regjeringens nye anbefalinger for toppidretten.

Norges Ishockeyforbund tok affære allerede forrige uke og besluttet å sette Fjordkraft-ligaen på pause ubestemt tid etter at over 80 spillere i ligaen er smittet.

I topphåndballen har det derimot vært færre smittetilfeller - både på kvinne- og herresiden.

– Jeg synes håndballen skal ha ære for den jobben som er gjort og det har vært lite smittetilfeller, sier Aker Topphåndball-trener Henrik Wilhelmsen til TV 2, før han fortsetter:

– Jeg kan nesten telle smitteutbruddene på en hånd som har vært i håndballen. All kred til klubbene.

Aker har allerede fire kamper utsatt i Rema 1000-ligaen etter karantene tidligere i sesongen. Nå blir minst tre kamper utsatt, og Aker-spiller Julie Sofie Granum ser mørkt på gjennomføringen av sesongen til tross for at klubbene har tatt smittevernsprotokollen for toppidretten på alvor.

– Det begynner å se litt mørkt ut. Samtidig håper de jeg de i forbundet tenker på belastning. Man må tenke på spillerne slik at det ikke oppstår flere skader og for mye belastning, sier hun til TV 2.

For når toppidretten gjenopptas kommer kampene tett som hagl for å komme ajour og gjennomføre sesongen.

Vipers og Gjekstad er allerede forberedt for tre kamper i uka, mens resten av lagene må forberede seg på minst to kamper i uka for å gjennomføre i løpet av mai.

– Det blir en kabal og det blir mye kamper, men vi må ta ansvar for helsen til spillerne også. Når det blir to kamper i uka uke etter uke blir det mye, men jeg håper og tror at vi skal klare å gjennomføre, sier Aker-trener Wilhelmsen.