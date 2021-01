Italias regjering vant tillitsvotum i nasjonalforsamlingen

Det skriver flere italienske medier, deriblant avisa La Repubblica.

Contes regjering fikk støtte fra 321 av Deputertkammerets 630 representanter.

Italia Viva, partiet til tidligere statsminister Matteo Renzi, trakk seg grunnet uenighet om hvor mye koronastøtte landet skal be EU om og hvordan pengene skal brukes. Det utløste behov for et tillitsvotum i nasjonalforsamlingens to kamre. Mandagens tillitsvotum i Deputertkammeret, det italienske underhuset, er den første av to slike voteringer.

Conte må fortsatt overbevise Senatet om at hans regjering fortjener å bli sittende, en debatt som finner sted tirsdag. Dersom Conte taper denne voteringen, går det mot nyvalg i Italia.