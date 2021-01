Husker du historien vår om 78 år gamle Henry Harrfeldt, fra Oslo? Han som kjøpte seg en McLaren 720S Spyder. Om modellnavnet ikke sier deg noe, så kan vi røpe at det er en superbil fra England. Prisen er rundt 5 millioner kroner – og den klarer 0-100 km/t på 2,9 sekunder.

Nå har vi fått høre om en kar som ser ut til å dele den samme interessen for raske biler – enda et godt stykke lenger opp i alderdommen.

Chuck Cook – som nå er blitt anstendige 90 år gammel – innvilget seg nemlig en ganske spesiell bursdagsgave i år: En knallrød, splitter ny Chevrolet Corvette.

Nå skal alderdommen nytes – i full fart!

Eid Corvetter i 40 år

Cook er nå bosatt i Florida, og hentet bilen hos Cecil Clark Corvette. Forhandleren hadde stelt i stand en skikkelig bursdagsfeiring, med kake, ballonger – og selvsagt med den nye drømmebilen i sentrum. Med på laget var også kona, Barbara.

– Dette er en bursdagsgave til meg selv. Jeg har eid Corvetter siden 1981, da jeg kjøpte min første. Den nye er den fjerde i rekken, og jeg gleder meg stort til pandemien er over, slik at jeg kan ta den med på bilshow rundt omkring, forteller en entusiastisk Cook, til Daily Commercial.

Cecil Clark Chevrolet gjorde ekstra stas på Chuck og kona Barbara, da bilen skulle leveres ut.

Fjerde i rekken

Nyervervelsen er den fjerde Corvetten i rekken til Cook. Men det er den første som har motoren montert bak setene. Akkurat det er nemlig den største forandringen fra tidligere generasjoner av den amerikanske sportsbilen.

Hovedingrendiensene i oppskriften for øvrig, er imidlertid velkjent: Selvpustende V8-motor og bakhjulsdrift.

6,2-literen sørger for at 0-60 mph (96 km/t) er unnagjort på 2,9 sekunder.

US Air Force-veteranen fra Florida, kan altså vente seg noen adrenalin-fylte turer med den nye bilen.

Man blir aldri for gammel for raske biler - og kake!

Finnes i Norge

Enten du er 90 år, eller ikke. Hvis du har lyst på samme bil som Cook, er det håp. I skrivende stund ligger det nemlig et par Corvetter av 2020-utgaven til salgs på Finn.no.

I USA starter en Corvette på ganske så folkelige 600.000 kroner. Men innen den kommer til Norge og får skilter her, blir det naturligvis noen avgiftskroner på toppen. Prisene her hjemme starter på rundt 2,1 millioner kroner!

Den prisen hadde nok godeste Cook fått både bakoversveis og det som verre er, av.

Først i Norge

Vi i Broom var de første som kjørte den hete nykommeren på norske veier. Her er konklusjonen etter den turen:

Uten å røpe alt for mye av den spennende nykommeren, er det ikke vanskelig å slå fast at Chevrolet har gitt Corvette et tydelig og ikke minst viktig løft. Interiøret kan ikke sammenlignes med utgående modell, og eksteriørdesignet er enda noen knepp hvassere.

Enda viktigere er at kjøreegenskapene er strammet opp. Langs E6 nordover mot Hamar er det mildt sagt begrenset hvor mye vi får testet dette, men de inntrykkene vi har fått lover veldig godt.

