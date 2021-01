Ble varslet om dopingtester uker i forveien på WhatsApp-gruppe

Erlend Sundstrøm dro til Spania for å satse på sykkel. Der ble han møtt av en helt annen kultur, forhåndsvarsler om dopingtesting og mistenkelige ampuller på soverommet.

– Det er en vanskelig sak å uttale seg om når man ikke kjenner detaljene, men det er jo veldig synd. Han var nære på å bli proff, og da fristet det sikkert ekstra mye. Men den saken ble jo lagt lokk på med en gang.

Erlend Sundstrøm, en nå 27 år gammel tidligere satsende syklist, snakker om den bisarre og alvorlige dopingdommen til den norske syklisten Erlend Sør-Reime.

Som TV 2 omtalte mandag, har den mest alvorlige dopingsaken i norsk sykkelsports historie blitt lagt fullstendig lokk på.

Sundstrøm kjenner ikke Sør-Reime personlig, men har mer inngående kunnskap om hva som foregår i kulissene i spansk sykkelsport enn de fleste.

Fant ampuller i skuffen

Sundstrøm, som nå ikke lenger sykler aktivt, dro selv til Spania i 2015 i et håp om å ta sykkelkarrieren et steg videre på U23- og elitescenen i landet.

I 2015 syklet han for Andalucía Promesas, i 2016 syklet han en halv sesong for Kuoto, før han i 2017 syklet for ULB-Andy-Z-Natural Greatness.

Etter noen måneder hos sistnevnte, var det nok. Da dro han hjem igjen.

– Jeg husker en spesiell hendelse det siste året mitt. Laget ordnet med en leilighet, et midlertidig bosted, for meg. Jeg kom inn i leiligheten, åpnet en skuff, og der lå det fullt av ampuller, forteller han.

– Hva gjorde du med ampullene?

– Jeg spurte hva det var. De sa det var «vitaminer». Jeg vet ikke hva det var, men det var sikkert vitaminer og noe litt sterkere.

Laghuset ble raidet av politiet

Lagledelsens svar på anklagene Lagledelsen sier følgende til TV 2 om anklage om forhåndsvarling av dopingtesting og at de angivelig skal ha vært klar over at doping foregikk på laget: «De uttalelsene er ikke sanne. Jeg sa til alle at rittarrangøren hadde bedt om dopingtesting. Deretter avhenger det av Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) om det blir testet eller ikke - jeg sa bare til rytterne at jeg ikke ville høre noe om eller ville ha problemer om noen gjorde noe galt. Jeg forstår at med Erlends språklige utfordringer, og mine utfordringer med engelsk, at dette ble misforstått. Jeg har aldri hatt noe å gjøre med doping og vil ikke involveres i det».

27-åringen fra Laberget, Troms, sier at han «ble stående på utsiden av den innerste sirkelen» i laget.

I «den innerste sirkelen» var holdningene helt andre enn de han selv hadde.

– Jeg følte at jeg ble «testet». Jeg fikk en egen leilighet, selv om de fleste på laget som heller ikke bodde i området fra før bodde i et annet og større kompleks. I komplekset var det flere ledige leiligheter - jeg ble plassert alene. Det var sikkert for å teste hvilke holdninger jeg hadde, forklarer han.

Bare et par år senere ble nøyaktig det samme komplekset raidet av det lokale politiet på grunn av dopingmistanker. Seks personer ble tatt med bort av politiet.

Fortalte åpent om doping på trening

Å bli varslet på forhånd om dopingtester var heller ikke, utrolig nok, uvanlig.

– Vi fikk varsler om dopingtester flere uker i forveien. Det var en åpen WhatsApp-gruppe der ledelsen på laget informerte om når vi ville bli testet på ritt. Og de må jo ha fått vite det av noen ... Jeg tror ikke lagledelsen dopet rytterne, men de visste nok om det. Det tror jeg, forteller han.

Sundstrøm er klokkeklar på at langt fra alle dopet seg, men kulturkrasjen var betydelig.

– Det er veldig splittet i Spania. Men det blir jo tatt mye mindre alvorlig enn i Norge. Det er mange som er sterkt imot doping, men mange er helt likegyldige. Både unge og gamle. Jeg kjente mange mosjonister som dopet seg - det kunne de fortelle om på gruppeturer i helgene. Terskelen er veldig lav.

Sundstrøm tror det var klassiske og gamle preparater som EPO og veksthormoner det gikk mest i, og mener det meste av dopingen var i regi av leger og kostholdseksperter - ikke nødvendigvis av selve laglederne.

– Angrer ikke på at jeg dro

En rekke nordmenn har dratt til Spania i jakt på proffkontrakt de siste 10-15 årene.

Få har imidlertid lyktes - og enkelte, som Sundstrøm, har blitt skremt av det de har sett.

– Vil du anbefale unge nordmenn å reise til Spania?

– Jeg angrer ikke på at jeg dro. Jeg sitter igjen med mange gode minner, om ikke akkurat når det gjelder utviklingen på sykkelen. Man får trent bra i Spania, men det er en annen kultur. Det er fullt mulig å lykkes der nede, men nå er det vel så gode muligheter i Norge, sier han.