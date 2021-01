Dag Otto med drømmetilbud til Foss Solevåg

Sebastian Foss Solevåg (29) hadde mandag en velfortjent fridag etter karrierens første verdenscupseier i Flachau søndag.

Og for at savnet etter Sunnmørsalpene ikke skulle bli for stort, benyttet 29-åringen fra Spjelkavik fridagen på randonee-ski.

Opp fra det mindre skisanlegget i Hinterreit – der Foss Solevåg og det norske laget hver vinter har base på denne tiden av året.

Sov dårlig etter karrierens første seier

– Det er alltid deilig å få seg en tur ut i frisk luft, forteller en alltid like blid, men denne gangen litt utladet Sebastian Foss Solevåg til TV 2.

– Jeg sov ikke veldig mye i natt. Jeg måtte se hele alpintsendingen på TV 2 fra i går, sier han og ler.

– Jeg sovnet nok etter hvert, men våknet i sekstiden og ble liggende og gruble.

Og kanskje prøvde han å lese noen av de mange meldingene som hadde strømmet inn, etter at han lå jublende i snøen i målområdet i Flachau søndag ettermiddag.

– Det har vært utrolig mange meldinger, mye mer enn jeg hadde trodd. Og det er utrolig gøy at det er så mange som bryr seg. Det setter jeg veldig stor pris på, sier Solevåg.

Dag Otto ringte på «Facetime»

Etter at TV 2 hadde gjort det siste av en rekke seiersintervjuer med søndagens Flachau-vinner, og nedrigging av målområdet var godt i gang, kom Sebastian Foss Solevåg med et lite ønske til TV 2s utsendte reporter, som kommenterer Tour de France om sommeren:

– Du, når jeg har deg her! Jeg har veldig lyst å være med på en Tour de France-etappe i bil, kommer det spontant, men høflig fra Sebastian Foss Solevåg.

Og det kommer tydelig frem at en tur i bilen til Dag Otto Lauritzen under Tour de France har stått på ønskelisten lenge.

Da TV 2s reporterteam mandag formiddag hadde en intervjuavtale med Foss Solevåg, dukket Dag Otto Lauritzen opp på «Facetime».

– Godagen! Og gratulerer med helt rå innsats, sier Dag Otto Lauritzen over videotelefon fra hytta på Hovden.

– Du, jeg ble litt «starstruck» jeg nå ... tusen takk, svarer Sebastian Foss Solevåg med et stort smil.

– Jeg er jo mest glad i sykkel, men jeg elsker alpint også. Og fulgte selvfølgelig med i helgen og det var jo helt fantastisk med verdenscupseier, fortsetter Dag Otto Lauritzen i kjent stil.

På tur med Dag Otto og kanskje «Kompani Lauritzen»

Så kommer etter hvert Dag Otto til poenget.

– Jeg har hørt rykter om at du er glad i sykkel, spør Lauritzen.

– Jeg følger veldig mye med, ikke bare sykkel, men jeg ser på alle dine programmer, svarer Foss Solevåg.

– Sier du det, kanskje du kan være med i «Kompani Lauritzen» senere en gang, kommer det fra Lauritzen.

– Det må bli etter karrieren i så tilfelle, ler alpinisten.

Lauritzen forteller videre at han egentlig ringte for å høre om han ville være med på en Tour de France-etappe i «Dag Otto-bilen», og at Foss Solevåg kan velge hvilken etappe.

Da lyser det opp i øynene til slalåmkjøreren.

FØRSTE VERDENSCUPSEIER: Sebastian Foss Solevåg tok karrierens første verdenscupseier i Flachau. Foto: Jil Yngland

– Det er helt vilt, det takker jeg gjerne ja til. Det setter jeg utrolig stor pris på, sier Foss Solvåg, før det småpludres litt mellom Hinterreit og Hovden, og samtalen avsluttes.

Og en nesten enda blidere Foss Solevåg la ut på dagens randonee-tur, vel vitende om at han skal på tur med Dag Otto. I Tour de France.