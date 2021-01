Utsetter kamper i topphåndballen

Det melder Norges Håndballforbund i en pressemelding.

Dette skjer etter anbefalingen fra regjeringen om å utsette alt seriespill i toppidretten i to uker.

Nå har Norge Håndballforbund bestemt seg for å utsette de resterende kampene som var berammet i januar, både for REMA 1000-ligaen og 1. divisjon.

– Jeg tror det er mulig å gjennomføre sesongen men så har vi noen ulike scenarioer her, som vi har hatt fra sesongstart. Vi må strekke sesongen lenger enn vi i utgangspunktet hadde tenkt oss, så får vi se hvilken konsekvenser det får for sluttspillet, sa generalsekretær i Norges Håndballforbund Erik Langerud til TV 2 tidligere mandag.

Rammer flere idretter

Norges håndballforbund skriver følgende på sine hjemmesider:

«I samarbeid med Norges Idrettsforbund og Norsk Topphåndball jobber nå Norges Håndballforbund med å se på de ytterligere konsekvensene av mandagens anbefaling fra regjeringen, blant annet for de kampene som er berammet til tidlig i februar».

Idrettspresident Berit Kjøll har forståelse for de strenge koronatiltakene, men sier at en stans i seriespillet blir svært krevende for mange idretter.

Det rammer særlig en rekke hallidretter som spiller for tiden, men også blant annet bandy utendørs.

– Vi har forståelse for myndighetenes behov for å opprettholde strenge tiltak for å begrense risiko for smittespredning i det norske samfunnet. Samtidig rammer denne innskjerpingen bandy, håndball, basketball og flere andre idretter på en svært krevende måte, både med hensyn til gjennomføring av sesong, utøvernes mulighet til å utøve sitt yrke og klubbøkonomi, sa idrettspresident Berit Kjøll mandag.