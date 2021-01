Kongress-stormeren Riley (22) er ettersøkt av FBI

Riley June Williams (22) fra Harrisburg, som deltok i kongresstormingen 6. januar og stjal datamaskinen til speaker Nancy Pelosi, er etterlyst av amerikanske føderale myndigheter.

Kvinnen ble gjenkjent i en 32 minutter lang reportasje laget av britiske ITV News. Etter rundt 20 minutter ser man ifølge rettsdokumentet kvinnen iført en grønn T-skjorte og en brun frakk.

I videoen roper hun: «Up the stairs, up the stairs», og leder andre inntrengere på vei opp trappen til Pelosis kontor. Kvinnen er også synlig på andre opptak som er gjort utenfor kongressbygningen.

FBI har sammenlignet videobildene med førerkortbildet av kvinnen, og kommet frem til at de viser samme person.

Kvinnen skal ha ønsket å selge Pelosis datamaskin, som er en av USAs mektigste politikere, til russisk etterretning, heter det i et rettsdokument fra søndag kveld.

Nestleder Drew Hammill i Pelosis stab har ifølge NBC News bekreftet at datamaskinen ble stjålet.

Gjenkjent av moren

I et nyhetsinnslag har også ITV News identifisert kvinnen, og intervjuet 22-åringens mor som forteller at hun gjenkjenner datteren i videoopptakene fra innsiden av Kongressen. 22-åringen beskrives som en Trump-tilhenger som fulgte med på høyreekstreme nettforum.

Føderale myndigheter har nå en arrestordre på den 22 år gamle kvinnen fra Harrisburg, delstatshovedstaden i Pennsylvania. Myndighetene ble kontaktet av en ekskjæreste til kvinnen, som kjente henne igjen i TV-bilder fra stormingen.

Han skal også ha sett at hun stjal den bærbare datamaskinen, og hadde sagt til ham at hun ønsket å selge datamaskinen til en venn i Russland. Derfra kunne datamaskinen gis til den russiske etterretningstjenesten SVR.

Well, I totally captured Riley June Williams fleeing the #CapitolRiot with Pelosi's laptop/hard drive. Huh. pic.twitter.com/v5a3x4ExhN — Raven Geary (@dudgedudy) January 18, 2021

Salget ble aldri gjennomført, og datamaskinen er fortsatt i 22-åringens besittelse. Politiet oppsøkte leiligheten kvinnen deler med sin mor i Harrisburg, men hun skal fortsatt være på rømmen.

Kvinnen skal ifølge FBI ha slettet kontoene hun hadde på Facebook, Instagram, Twitter, Reddit, Telegram og Parler. Hun skal også ha endret telefonnummeret.

Fungerende statsadvokat Michael Sherwin i Washington D.C., som leder etterforskningen av opptøyene, har tidligere uttalt at justisdepartementets innsatsenhet etterforsker tyveri av post og elektronikk, samt tyveri av nasjonal sikkerhetsinformasjon. (TV 2/NTB)