Frankrike vant gruppen – nå holder det med uavgjort for Norge: – De må passe seg

Frankrikes seier over Sveits gjør at Norge kun trenger uavgjort mot Østerrike for å bli nummer to i gruppen.

Frankrike - Sveits 25-24 (14-14)

Sveits holdt godt følge med Frankrike som tok en knepen seier i deres siste kamp i gruppespillet.

Frankrike vinner dermed Norges gruppe uten poengtap, og får med seg full pott, altså fire poeng, inn i hovedrunden.

– Det var en vanskelig og veldig spennende kamp. Sveits spilte veldig godt, men vi er veldig fornøyde med at vi klarte å sikre seieren, sier Frankrike og Elverum-spiller Luc Abalo til TV 2.

– Vi må holde fokus, for dette blir ikke enkelt. Vi må være ydmyke, for i dag var det veldig vanskelig. Hvert eneste lag her har finalen som mål, men det er viktig å holde motivasjonen oppe i hver eneste kamp, legger han til.

Resultatet gjør at uavgjort holder for Norge mot Østerrike for å bli nummer to i gruppen og få med seg to poeng inn til hovedrunden.

– Norge må passe seg, for Østerrike har mange gode spillere. Det har Norge også, men de må holde fokus. Jeg håper Norge vinner, sier Abalo.

Sveits blir stående med sine to poeng. Østerrike har null og Norge to poeng før kveldens kamp.

