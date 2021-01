Norge knuste Østerrike: – Nå er vi der vi skal være

Norge - Østerrike 38-29 (20-17)

Norge vant den siste kampen i gruppespillet og ender som nummer to i sin gruppe bak gruppevinner Frankrike. Det betyr at Norge får med seg to poeng inn i hovedrunden. Østerrike er ute av VM.

– En god kamp fra vår side. Nå har ikke jeg helt statistikken, men vi brenner ekstremt mange hundreprosentsjanser i førsteomgang, men sånn er det. Det løsnet for alle gutta i andreomgang og det viser kvalitet, sier Sander Sagosen til TV 2.

Sagosen ble hvilt de første 17 minuttene av kampen, men leverte ni mål etter han kom inn og ble kampens toppscorer.

– Nå er vi der vi skal være. Prestasjonsmessig så synes jeg vi spilte en god kamp i dag, det er fortsatt en del detaljer å gå på, men jeg synes vi spiller bedre og bedre i angrep, sier Sagosen.

– Vi kom til kampen og måtte vinne. Kampplanen var at vi skulle sette opp tempoet og presse dem på fysikken og kontringene og det synes jeg vi gjorde ordentlig bra. Vi ser allerede tidlig i kampen at de ikke klarte å henge med når vi skrudde opp tempoet. Dette var bortimot perfekt gjennomkjøring og vi fikk rullert bra på laget, sier Bjarte Myrhol til TV 2.

Tønnesen i storform

Landslagstrener Christian Berge gjorde flere endringer fra start, og Kent Robin Tønnesen grep sjansen med begge hender og viste hva han er god for. Han hadde en treffprosent på hundre prosent med syv mål på like mange skudd. Han ble også kåret til kampens spiller.

– Det var veldig deilig å komme i gang, så jeg får ta med meg denne godfølelsen. Jeg har bare ventet på å få vise meg fra en bedre side, så det var deilig å få vist det i dag. Det er alltid deilig å få puttet litt og det hjelper på selvtilliten. Så synes jeg vi spilte godt i dag, spiller som et lag og kommer til veldig mange gode sjanser, sier Tønnesen til TV 2.

– Man må bare tro på sine egne ferdigheter og jeg var veldig motivert før denne kampen, understreker han.

Blonz: – Hadde ikke trodd jeg skulle spille

Alexander Blonz, som kunne vært ute av VM på grunn av skade, var også svært sentral og scoret fire i førsteomgang. Han endte på syv fulltreffere.

– Det var utrolig gøy å kunne spille håndball. Hadde du spurt meg for 48 timer siden så hadde jeg ikke trodd jeg skulle spille 60 minutter i dag, for å si det sånn, sier Blonz til TV 2.

– Det var en utrolig gøy kamp å spille og vi fikk endelig skikkelig i gang løpingen vår. Vi brant en del skudd også, så vi kunne nesten vært oppe og touchet på 50 mål hadde vi satt de. Så det var utrolig gøy å være utpå der, legger han til.

Da 19 minutter var passert hadde Norge opparbeidet seg en seksmålsledelse og Østerrike tok kampens første timeout. Men varierende takter fra Norge gjorde at ledelsen var halvert til pause.

Norge brukte ikke lang tid av andreomgangen før seksmålsledelsen var tilbake. Med 20 minutter igjen ledet håndballgutta med ni mål og resten av omgangen hadde de full kontroll i det som endte i storseier.

– Jeg synes vi fikk en fin gjennomkjøring og det var et vanvittig tempo i perioder. Vi ønsket å løpe masse på Østerrike og gjøre det så enkelt som mulig for oss selv, og det gjorde vi vel til tider. Men så rotet vi litt til for oss selv, spesielt inn til pause der vi bommet for mye. Men alt i alt en bra kamp, der vi har litt å gå på defensivt, sier landslagstrener Christian Berge til TV 2.

Vinn eller forsvinn mot Portugal

Neste mostander for Norge er Portugal.

– Portugal er tøft, et lag som virkelig er på vei fremover og som har spilt bra. Det er et klassemannskap vi skal opp imot. Så det blir litt kniven på strupen for oss. Skal vi være med, må vi vinne de kampene, sier landslagstreneren.

– Det blir en «vinn eller forsvinn-match». Det er et veldig godt håndballag og det så vi i EM i fjor på hjemmebane at de er gode. Så den kampen gleder jeg meg til, sier Sagosen.