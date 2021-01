Eltefrie langtidshevede rundstykker

Dette trenger du:

400 g fint hvetemel

125 g sammalt grov hvete eller rug (rug gjør det ferdige bakverket litt fuktig)

50 g lettkokte havregryn

Ca. 100 g blanding av linfrø, gresskarkjerner og ev hakkede valnøtter

1 ts salt

1 liten «ert» fersk gjær eller 1⁄3 ts tørrgjær

5 dl kaldt vann

Olje til utbakingen og linfrø eller gresskarkjerner til dryss

Slik gjør du:

Ha de tørre ingrediensene og gjær (fersk gjær smuldres i melet) i en bakebolle og bland sammen. Tilsett vannet og rør sammen med en sleiv eller slikkepott. Deigen skal være klissete som en grøt. Dekk bakebollen med lokk eller plast og la deigen heve i romtemperatur i minst 10 timer, kan heve opp til 18 timer.

Utbaking: Ha ca. 2 dl hvetemel på kjøkkenbenken og hvelv/hell ut den ferdig hevede deigen. Deigen skal være klissete og flyte litt utover. Bruk en bakeskrape eller en stor slikkepott og hendene og “brett” deigen sammen med litt av melet på benken et par ganger slik at deigen blir litt lettere å jobbe med. Brett 1/3 av deigen over mot midten og gjør det samme fra andre siden, slik at deigen blir avlang som en baquette med skjøten ned. Bruk en bakeskarpe og del opp i 12-14 biter. Smør hendene med litt olje og trill hver bit til rundstykke. «Rull» toppen ev hvert rundstykke i linfrø, sesamfrø eller små havregryn og sett på bakepapirkledt stekebrett. Dekk til og la etterheve i ca. 1 time . Stek i varm stekeovnen 225 grader på midterste rille i 15-20 minutter. Avkjøl rundstykkene på rist. Oppbevares best i papirpose eller lerretspose. Kan fryses, men best uten frysing.

Eltefritt, langtidshevet grovt grytebrød

Denne deigen passer til en gryte 20-22 cm i diameter. Brødet blir tungt og saftig. Dette er en grunnoppskrift, prøv deg fram og tilsett mel, frø og nøtter etter eget ønske. Deigen kan lages morgen eller kveld, den trenger 10-12 timers heving i romtemperatur før brødene stekes.

Du trenger en jerngryte/emaljegryte/tykkbunnet gryte med lokk eller en tykkbunnet emaljert gryte med lokk. Smør gryten med litt olje i bunnen før den varmes opp, da er du sikker på at brødet ikke fester seg i bunnen.

Dette trenger du:

400 g hvetemel/spelt

300 grovt hvetemel/spelt

1 dl havregryn

1 dl linfrø

1 ts salt

1/5 ts tørrgjær

6 1/2 dl kaldt vann

Slik gjør du:

Bland sammen alt det tørre, tilsett vann og rør sammen til en glatt klissete deig. Dekk bakebollen med lokk/plast og sett til heving i 10-12 timer på kjøkkenbenken. Etter 8-10 timer, ta en bakespatel/slikkepott og skrap deigen ned fra kantene glatt den til på toppen. Dekk til igjen og la heve videre i 1 ½-2 timer. Når det er ca. 1 time igjen av etterhev ingen, hell 2-3 ss olje i bunnen av gryten og sett gryten med lokk på nederste rille i kald stekeovn. Varm opp ovnen til 250 grader. Ta den varme gryten ut av stekeovnen (husk tykke grytekluter). Hell/fordel deigen i gryten, glatt den til på toppen. Legg på lokk og sett gryten tilbake i stekeovnen. Senk temperaturen til 230 grader og stek brødet i 45-50 minutter. Ta av lokket og stek videre i 10-15 minutter.«Bank» på brødet, det skal være en hul lyd når det er ferdigstekt og toppen skal være gyllen.

Hvelv brødet over på en rist. Fristende å skjære i brødet med en gang, men la det hvile minst 30 minutter før det skjæres opp. Brødet oppbevares best i papirpose eller lerretspose. Kan fryses, men best uten frysing.