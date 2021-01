Emil Iversen (29) har kjøpt seg leilighet i Trondheim. Han har fra før egen bolig i hjembygda Meråker.

Søndag mente Iversen at han ble den første i historien som har vunnet NM-gull på to hjemmebaner. For to år siden ble han norsk mester i Meråker.

– Jeg er ingen bygutt. Men jeg bor i Trondheim i perioder for å utvikle meg som langrennsløper. På Byåsen hvor jeg holder til er det flere verdensmestere i nabolaget. Og nå er både Meråker og Trondheim hjemmebane, forklarer Iversen.

– Men det er et helvete med trafikklys og kø i Trondheim! Jeg trives ikke med bilkjøring i byen. I Meråker har vi én rundkjøring - og der er det jo aldri biler.

– Jeg er medaljekandidat

Emil Iversen er er høyt oppe etter tredjeplass på sprinten og seier på skibytte-distansen. Og etter NM-gullet på 30 kilometer ble han skikkelig "høy og mørk":

– Jeg er medaljekandidat på fem øvelser! Det uttalte han etterløpet.

– Skal ikke Emil være med i kombinert og hopp? Landslagstrener Eirik Myhr Nossum koser seg over at Iversen viser slik selvtillit.

Konfrontert med dette nå i ettertid sier Emil Iversen dette:

– Jeg blir fort høy på meg selv, det er bare å innrømme. Jeg er et følelsesmenneske som blir skikkelig glad når jeg lykkes og ganske sur når det går dårlig. Det må da være greit å vise litt glede når man en sjelden gang lykkes? spør han.

– Seieren på 30 kilometer skibytte betydde litt med tanke på VM?

– Ikke bare for VM, dette var jo NM med alle de beste på startstreken. Og nå ble løpet mitt hverken ødelagt av stav-uhell eller disk, humrer Iversen.

– Dette løpet i Granåsen gir jo meg naturligvis stor trygghet, konkluderer han.

Satser på femmila

– Du har ikke lykkes helt i mesterskap - ennå?

– Jeg har vært medaljekandidat før, ja, og skuffet stort. I Seefeld var det Syden-temperatur og slike forhold er ikke det jeg trives best i. Nå håper jeg på skikkelig vinter i Obersdorf.

– Medaljekandidat er jo litt svevende, mer konkret: hvor er sjansen til gull størst?

– Tjaa, jeg tror kanskje min mulighet er størst på femmila. Klassisk stil har vært tryggest for meg hele tiden, det er nok også i den stilarten jeg spurter best. Også tror jeg at jo lengre løpene blir jo dårligere blir spurten til Johannes (Høsflot Klæbo), så sjansen for gull er nok størst for meg på 50 kilometer.

Og til tross for at Klæbo utvilsomt er en av Iversens største konkurrenter, er det også en russer som må beseires.

– Alexander Bolsjunov er jo mannen å slå. Ingen tvil om det. Han tok mange sølv i forrige VM - og han er bare blitt bedre.

– Det er ikke sikkert jeg trenger å bekymre meg for om spurten min er god nok hvis Bolsjunov setter opp farten i to-tre mil. Men, uansett så begynner jeg å glede meg til mesterskapet i Oberstdorf. Siste finpuss av formen skjer under en 10 dagers samling på Sjusjøen, sier Iversen.

Neste renn på Emil Iversens program er i Lahti kommende helg.