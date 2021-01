Stengte ned Kongressen etter «sikkerhetstrussel» – var falsk alarm

En melding ble sendt ut til ansatte ved US Capitol i Washington, D.C. om at ingen fikk forlate bygget. Det hele skyldtes en brann i nærheten av Kongressen, og situasjonen er nå avklart.

Mandag ettermiddag kom det meldinger om at Kongressen i USA ble stengt ned som følge av en sikkerhetstrussel.

En melding ble sendt ut til ansatte ved US Capitol, der alle som befant seg inne i kongressbygget fikk beskjed om å holde seg unna vinduer og dører. Ingen fikk lov til å forlate eller komme inn i bygget.

«Hvis du er utendørs, søk dekning», het det i meldingen til de ansatte.

Deler av Kongressen ble evakuert. Det ble sagt at en mulig sikkerhetstrussel befant seg under en bro i den amerikanske hovedstaden.

Etter noe tid ble det klart at det var snakk om en brann under en motorvei drøyt 900 meter sør for kongressbygningen, som ble slukket.

En rekke deltakere i en generalprøve på presidentinnsettelsen onsdag, deriblant et militært korps, ble sendt innendørs, til et trygt sted i kongressbygningen.



Kongressen er nå gjenåpnet etter evakueringen.

Det er for tiden høy beredskap i Washington, D.C. i forbindelse med innsettelsen av Joe Biden som USAs neste president onsdag 20. januar.

Ifølge FBI planlegges det protester i Washington i dagene før og på selve innsettelsesdagen, og over 20.000 soldater fra Nasjonalgarden er mobilisert for å sørge for sikkerheten i byen.