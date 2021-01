Direktøren for NHO Reiseliv er skuffet over at det nasjonale skjenkeforbudet blir opprettholdt. Hun mener et unødvendig tiltak setter tusenvis av arbeidsplasser i fare.

– Jeg hadde forventet at regjeringen hadde fulgt rådet til Folkehelseinstituttet og avviklet det nasjonale skjenkeforbudet, slik at det ville være den reelle smittesituasjonen i hver kommune som ville være avgjørende.

Det sier en skuffet direktør for NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

– Det er ikke tryggere å sitte hjemme å drikke vin og spise middag med fem stykker enn det er å sitte i en restaurant med en meters avstand. Nå tar man sjanser med arbeidsplassene uten grunn i mange av landets kommuner, sier Krohn Devold.

Hun representerer en bransje som virkelig har fått føle på følgene av strenge smittevernstiltak.

Risikerer konkurser uten grunn

– Nå har smitten gått ned, og da er det på tide å gi makten tilbake til kommunene, slik at ikke bedrifter må stenge i kommuner uten smitte. Nå risikerer man arbeidsplasser rundt om i landets kommuner uten grunn, freser hun.

I restauranten Bro i Ålesund fortviler de over fortsatt skjenkestopp. Her er 20 ansatte i permisjon, og daglig leder vil gjerne ha dem tilbake på jobb.

— Det er trist at jeg nå må gi dem beskjed om at er permitterte enda en uke, sier daglig leder, Ann-Helen Svinø.

MÅTTE PERMITTERE: Daglig leder av restaurant Bro i Ålesund er en av mange som sliter. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Det er fryktelig dumt at vi ikke får åpne nå. Det burde jo være mulig å diffrensiere dette. Det er lite smitte i Ålesund, og vi kunne holdt åpent og servert et glass vin til maten innenfor trygge rammer, sier Svinø.

I Tromsø reagerer også pubeier Harry Granås over at de fortsatt må holde stengt.

– Det er skuffende at de ikke tar inn over seg at det er flat smitte her i nord. Jeg øynet håp da Folkehelsesinstituttet anbefalte å oppheve skjenkestoppen, men det som kom fra Regjeringen er svakt og skuffende. Det er trasig at vi ikke kan få lokale tilpasninger, sier Granås til TV 2.



Svært alvorlig

– Situasjonen i denne bransje er svært alvorlig, sier NHO-direktør Kristin Krohn Devold.

– De stedene som har vært stengt lenge nå, nærmer seg konkursen for hver dag som går. Femti prosent av disse bedriftene ser nå konkursspøkelset på veggen. Og da kan man ikke stenge i to uker til, når Folkehelseinstituttet sier vi kan åpne. Vi forventer at det åpnes om en uke, så lenge smittesituasjonen er som den er, sier Devold.