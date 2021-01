I harnisk over Øde sine meninger rundt homofilt ekteskap

GOD KVELD NORGE (TV 2): I ukens «Farmen kjendis» sier Øde Nerdrum (25) at homofile ikke burde få gifte seg i kirken. Det vekker sterke reaksjoner.

Tirsdag får ukens storbonde Lasse Matberg (34) ukesoppdraget, og ett av punktene innebærer å sy en prestekrage. Denne oppgaven får Anniken Jørgensen (25) og Øde Nerdrum, og det er her det oppstår en diskusjon mellom bloggeren og kunstneren.

Jørgensen spør om Nerdrum har møtt en prest før.

– Ja, jeg har møtt en biskop før og jeg. Men jeg ga han litt pes for at de var så svake på sin lære, og begynte å vie homoseksuelle, svarer han, og legger til at han er imot homofilt, kristelig ekteskap.

– Da betyr ikke den kristne lære noe lenger. Det er ikke noe vits å ha kirke hvis man slakker opp.

REAGERER: I tirsdagens episode reagerer Anniken Jørgensen sterkt på Ødes meninger. Foto: skjermdump TV 2

Jørgensen blir svært sjokkert over Nerdrum sine meninger.

– Det er sårende selv om jeg ikke er homofil selv. Jeg blir skikkelig lei meg og jeg synes synd på han, uttaler hun i episoden.

Nerdrum synes homofile som ønsker å gifte seg i kirken er merkelige, fordi han mener kirken er et homofiendtlig miljø.

Dum og uvitende

En annen som reagerer sterkt på Nerdrums uttalelser er God kveld Norges programleder Niklas Baarli, som selv er homofil.

– Øde er jo helt ute og sykler når det kommer til dette, sier Baarli og får støtte av Marte Bratberg:

SINNA: Niklas Baarli liker ikke Øde sine kommentarer. Foto: skjermdump

– Han virker dum og uvitende, sier hun.

Baarli tar tak i Nerdrum sin kommentar om at kirken er et homofiendtlig miljø, og derfor burde ikke homofile være interessert i å gifte seg der.

– Hvis man bare lar fiendtlige miljøer være for seg selv, og være i fred, så vil man aldri forandre det. Det er jo sånn her forandring kommer til, Øde! Hvis man kjemper for homofiles rettigheter så endres kanskje kirkens holdninger til det bedre, sier han frustrert, og fortsetter:

– Det er sånne som har den tankegangen som du har som gjør at verden går mye saktere fremover enn den burde, og kunne.

Nerdrum står på sitt

God kveld Norge har snakket med Øde Nerdrum, og han står fortsatt for det han sa på Farmen.

– Ingenting har endret seg. Jeg synes det er rart at det blir så store reaksjoner, sier Nerdrum, som også presiserer at dette ikke er noen kampsak for han.

Han har ikke fått med seg at det de siste årene har pågått en høylytt kamp for homofiles rettigheter.

– Har det? Jeg kan ikke se at de homofile har færre rettigheter enn andre. De diskrimineres ikke juridisk, sier 25-åringen.

Han forstår ikke Baarli sine kommentarer om at verden må gå fremover.

– Verden går aldri fremover. Vi lever i en tid hvor homofile har det svært gunstig, men det er ingenting i forhold til antikkens Grekenland. Folk sier fortiden er fæl, men homofile har aldri hatt det bedre enn i Grekenland, sier Nerdrum, og sikter til landet vi i dag kaller Hellas.

STÅR PÅ SITT: Øde skjønner ikke at hans meninger rundt homofilt ekteskap i kirken vekker slike reaksjoner. Foto: Alex Iversen

Foreslår homofil kirke

Han er ikke imot homofilt ekteskap, det er homofilt ekteskap i kirken han har et problem med. For ifølge Nerdrum er kirkens rett til å diskriminere viktig.

– Det morsomme med verden er at mennesker er annerledes, det er flott med ulike foreninger som diskriminerer. Det gjør engasjementet større.

Han har et forslag til kristne homofile.

– Det hadde vært kjempeflott hvis kristne homofile kan gå sammen og lage sin egen kirke. Der kan de utelate heterofile. Det hadde vært interessant, sier Nerdrum.

Han synes det er kjedelig dersom kirken blir en «dårlig kopi av samtidsånden».

– Den som følger samtiden dør med den.

– Dette er egentlig en ganske kjedelig diskusjon, for kirken er ikke lenger relevant, avslutter Nerdrum.