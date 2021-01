– Veldig mange barn er redde for å si ifra, fordi de er redde for å miste tilgangen til internett eller mobilen

Én av fire barn som er utsatt for overgrep holder det hemmelig hele livet. Kripos forteller at foreldre har et stort ansvar for at barna skal tørre å fortelle dersom de blir utsatt for overgrep.

– Det finnes en del mennesker der ute som har en seksuell interesse for barn. Og de oppsøker barn på de stedene hvor barn er, sier Renate Ytterdal, politiførstebetjent i Kripos, til God morgen Norge.

Dette fikk programleder Janne Amble erfare da hun i dokumentarserien «Norge bak fasaden» utga seg for å være en tolv år gammel jente i et chatteforum.

Selv om hun tidlig i direktesamtalene fortalte at hun kun var tolv år gammel, var det kun et fåtall av mennene som hadde tatt kontakt, som avsluttet samtalen.

– De aller fleste fortsatte, og innledet en dialog med seksuelle undertoner ganske fort, synes jeg, sier Janne Amble, som ble overrasket over hvor direkte mennene var.

Hun fikk raskt forespørsel om å kle av seg foran kameraet, og mens hun lot som om hun var 12 år gammel fikk hun også uønsket tilsendt nakenbilder av voksne menn.

Mange forestiller seg et monster

Hvem som sitter bak tastaturet og chatter med barn er vanskelig både for voksne og barn å vite.

– Det er den helt gjennomsnittlige nordmannen, og det er litt av utfordringen, at mange forestiller seg at det skal sitte et monster der. Eller at det skal stå et eller annet i pannen på dem, at de er gjenkjennbare på gaten, sier politiførstebetjenten før hun fortsetter:

BEKYMRET: Norge bak fasaden-programleder Janne Amble og Renate Ytterdal, politiførstebetjent i Kripos, er bekymret over hvor lett det er å begå overgrep mot barn på nett. Foto: God morgen Norge

– Dette her er familiefedre som lever et liv på si. Det er folk fra høye sosiale lag, lave sosiale lag, alle yrkesgrupper er representert. Dette er hvem som helst, men det de har til felles er jo at de har en seksuell interesse for barn.

Kripos-betjenten forteller at de ofte ser at de voksne personene kartlegger barna tidlig, og finner ut hvilke interesser og relasjoner de har, og at personen bak tastaturet ofte skriver på et språk som treffer barna veldig godt.

Noen av de voksne tar kontakt med barn mens de selv utgir seg for å være barn på samme alder, mens noen av dem utgir seg for å være voksne.

– De er veldig interessert i mange komplimenter, stiller mange spørsmål, engasjerer seg og blir fort en veldig god venn. Ofte er jo en del av barna de får kontakt med ganske sårbare barn, og da er de kanskje åpne for å ta imot det vennskapet som denne personen tilbyr, forteller Renate Ytterdal.

Bilder på avveie

I Medietilsynets undersøkelse «Barn og medier 2020» kommer det frem at 46 prosent av 13-18-åringer er blitt spurt om å sende eller dele et nakenbilde av seg selv. Og fire av ti norske 13-18-åringer har fått tilsendt nakenbilder, mange av avsenderne har vært ukjente personer på internett.

I undersøkelsen svarte tolv prosent av 13-18-åringene at de har sendt eller delt et nakenbilde av seg selv.

– De risikerer at bildet blir spredt videre og kanskje aldri blir borte. Det som er mest skummelt er hvis det blir brukt til en utpressing og de får barnet til å sende nye videoer og bilder. Da kommer man etter hvert i en ond sirkel de ikke kommer seg ut av, sier politiførstebetjenten om hva barn risikerer dersom de deler bilder og videoer med fremmede på internett.

Hun forteller at forebygging på dette feltet er viktig, og viser til politiets undervisningsopplegg «Delbart», hvor voksne kan få undervisningsopplegg som de kan bruke for å lære barn og unge mer om ulovlig bildedeling hos barn og unge.

Vær ærlige med barna

Én av fire barn som er utsatt for overgrep holder det hemmelig hele livet. Det er det flere årsaker til, ifølge Ytterdal.

– Voksne sliter med å snakke om det her, også skal vi forvente at et barn fullt av skyld, skam, redsel og frykt skal komme å fortelle det her på eget initiativ hvis det aldri har vært et tema i det hjemmet før. Det går ikke, sier hun.

Videre påpeker hun viktigheten av at foreldre setter seg ned og snakker med barna sine om at det finnes voksne mennesker med seksuell interesse for barn. Og at foreldre forteller hvordan disse voksne opererer og hva de ønsker å oppnå.

– Vi må være litt ærlige med barna, også må vi si hva vi vil at de skal gjøre hvis de kommer i en sånn situasjon, sier Ytterdal før hun fortsetter:

– Én ting som jeg vil poengtere er at veldig mange barn er redde for å si ifra, fordi de er redde for å miste tilgangen til internett eller mobilen, for der har de alt sitt sosiale liv. Og det er litt typisk oss voksne; «Dette er farlig, vi vil fjerne det».

Hun mener at man i stedet for å fjerne tilgangen til internett, må lære barna hvordan de kan ferdes trygt på internett.

Det finnes hjelp

Ifølge Kripos deles overgrepsmaterialer med barn fra 15.000 unike IP-adresser i Norge.

– Det er et enormt høyt tall, og veldig mange som har en seksuell interesse for barn. Heldigvis ble det opprettet et hjelpetilbud til disse menneskene i høst, for utfordringen til disse er at de ikke ønsker å begå overgrep, men hvem skal de snakke med? De er mutters alene i de vanskelige følelsene, sier politiførstebetjenten.

Hun oppfordrer alle personer over 18 år med seksuell interesse for barn til å besøke nettsiden detfinneshjelp.no. Via digitale eller fysiske møter, møter de mennesker som er ute etter å hjelpe, og ikke dømme dem.

– Det som er farlig med å ikke ha noen å gå til, er at de går til hverandre og motiverer hverandre til at dette er greit.