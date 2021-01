VW var tidlig ute med elbiler. Både VW e-up! og e-Golf har vært på markedet lenge. Ikke bare det – de har solgt svært godt hos oss elbil-elskende nordmenn.

Men det var i 2020 at det virkelig skulle skje. Da skulle den helt nye ID.-serien rullet ut. Dette skal ikke være bare én modell, men en hel serie med ulike elbiler i de fleste segmenter. Alt fra små kompaktbiler, via varebiler og til store familie-SUV-er.

En av de viktigste bilene i vår lange historie sa VW selv om bilen. Den kommer til å bli Norges mest solgte bil i Norge i 2020, lød også spådommen fra VW.

Førstemann ut i den nye bil-serien var ID.3, som er en direkte arvtager etter kjempesuksessen VW e-Golf.

Mange fornøyde eiere, men ikke bare ...

2020 ble et spesielt år. Også for bilbransjen, med stengte fabrikker, leveranseproblemer fra underleverandører og logistikk som brøt sammen på grunn av viruset vi alle både er – og har vært – berørt av.

Appen, manglende software-oppdateringer og litt skuffende materialkvalitet i interiøret er noe eiere av VW ID.3-eierene påpeker som svakheter ved nykommeren.

Tekniske problemer og forsinkelser preget da også lanseringen av VWs nye elbil-stolthet. Men da den kom, ble det da også fart på sakene. Bilen var forhåndsolgt i stort antall og den lå an til å bli Norges nest mest solgte bil, etter sin elektriske konsernbroder, Audi e-tron.

Men den ble rett før nyttår hårfint slått av Tesla Model 3. Det til tross – nye ID.3 ble fort et veldig alminnelig syn langs norske veier. Og flere blir det helt sikkert å se framover.

Men hva med de som har fått og bruker sin ID.3 – hva synes de om bilen?

Mange er veldig godt fornøyde, men det er langt i fra bare fryd og glede i denne leiren. Det viser de anmeldelsene om har kommet inn til vår store brukergenererte bruktbilguide, Eierne mener.

Dette er noe av det ID.3-brukerne sier:

Genial pendlerbil

Faksimile fra Brooms "Eierne mener".

God støydemping, greie seter og stor plass samt plass til barneseter i baksetet er noe denne ID.3-eieren fremhever. Han beskriver den også som en genial pendlerbil. Her gis det full pott med poeng i kategorien; økonomi og kostnader, samt for forbruk. Eieren gir også god score for plassen og praktiske løsninger.

Se hele anmeldelsen her:

Tør ikke kjøre langt ...

Faksimile fra Brooms "Eierne mener".

Tilliten til VW har falt drastisk, det sier en ikke helt fornøyd, nyslått ID.3-eier. Han har opplevd mange feilmeldinger og mener bilen ikke var godt nok uttestet før den ble sluppet på markedet. Han er ikke alene om å mene det. Appen og software-oppdateringene er ting som mange eiere ikke er fornøyde med.

Men selv om det her gis bare 3 av 10 mulige poeng på driftssikkerhet er ikke alt hel-svart. For både på kjøreglede, praktiske løsninger /plass og økonomi gis det god score fra eieren som helst holder seg i tettbygde strøk.

Se hele anmeldelsen her:

Nesten full pott

Faksimile fra Brooms "Eierne mener".

Så mye klarere enn dette kan det vel ikke sies? Denne bileieren gir nyervervelsen så å si full pott i alle kategorier. Det enste punktet det trekkes ørlite granne på er for kvalitet og driftssikkerhet. Ellers er det full score over hele fjøla.

Se hele anmeldelsen her:

Interiøret svarer ikke til forventingene

Faksimile fra Brooms "Eierne mener".

Materialkvaliteten i interiøret er noe flere har nevnt i sin omtale av ID.2, selv om få er så kritiske som denne eieren. Her er det tydeligvis ikke helt samsvar mellom forventninger og produkt. Det er alltid kjedelig – for alle parter. La oss bare håpe at det løser seg på en god måte.

Se hele anmeldelsen her:

Når det gjelder VW som bilmerke er det de som kjører Passat GTE (ladbar hybrid), VW Tiguan fra 2017 og nyere og eiere av VW e-Golf som er de mest fornøyde kundene. Se mer her:

Bidra du også!

Målet med bilguiden, der det altså er eieren selv som vurderer bilen, er å lage en slags tripadvisor for bil.

Du legger inne score i fem ulike kategorier: Kjøreglede, kvalitet / driftsikkerhet, plass / praktiske løsninger, økonomi/ kostnader og forbruk.

Her kan du bidra med dine erfaringer og kunnskap om bilen, ny eller brukt. På den måten skaper vi en brukergenerert bilguide. Det er den første og eneste av sitt slag i Norge.

Du klikker bare på denne linken og trykker på den røde knappen "Fortell oss om bilen din" – så er du i gang!

Les også: Denne bilen kjøpes av 100 kunder – hver eneste time

Video: Her testes ny VW ID.3 mot gammel VW e-Golf