Solberg: – Planlegg for påskeferie i Norge

Erna Solberg (H) mener det er for tidlig å vurdere den fulle effekten av smitteverntiltakene, men sier at smittetallene nå tyder på at de har hatt effekt.

– Jeg er glad for at folk over hele landet har vært med på det krafttaket for å få ned smittetallene. Så tusen takk til alle som har bidratt, sier statsministeren når hun åpner pressekonferansen.

Under en redegjørelse tidligere i Stortinget mandag, orienterte hun for koronatiltakene som vil gjelde fremover.

– I hovedsak viderefører vi tiltakene fra årsskiftet. Samtidig har regjeringen valgt å lette på noen tiltak hvor vi har valgt å prioritere barn og unge, sa statsministeren da.

Få full oversikt over de nye tiltakene i videoen under.

Påskeferie i Norge

Solberg forteller at nordmenn trolig må belage seg på påskeferie i Norge.

– Planlegg for påskeferie hjemme. Og uansett hva du bestiller, sørg for at du har avbestillingsforsikring, sier Solberg.

Det samme sier hun på spørsmål om sommerferien.

– Det kan godt tenkes at du kan reise til en del land i Europa i løpet av sommeren, men siden ingen kan garantere at verken leveranser eller systemer er bra nok, så ville jeg i alle fall sikret meg en god avbestillingsforsikring og en alternativ plan, sier statsministeren.

Hun begrunner svaret med at smittesituasjonen er svært usikker i Norge.

– For vi vet ikke. Vi er i en skjør situasjon. Klarer vi ikke å holde igjen på det muterte viruset kan det komme strengere tiltak, sier hun.

Beroliger russen

Solberg beroliget russen og sa at det vil bli russefeiringen, men ikke med store arrangementer.

– Noe form for russetid tror jeg det blir, men de mange store arrangementene tror jeg blir vanskelig å se for seg at vi kan gjennomføre på det tidspunktet, sier Solberg.

Det ligger dermed an til at de store landstreffene blir avlyst.

Hun viste til en kronikk skrevet av årets russestyre, der ungdommer oppfordres til å ikke bidra til smittespredning framover, nettopp fordi årets russ skal kunne ha noen form for russefeiring.

– Det er en veldig god strategi fra russestyret, sier Solberg.

Viderefører skjenkestopp

FHI anbefalte regjeringen å oppheve full skjenkestopp og i stedet innføre tidligere skjenkestopp for å redusere smitterisiko knyttet til utelivet. Dette kunne for eksempel gjøres ved stans i innslipp klokken 22, mente FHI.

Regjeringen valgte likevel å forlenge den nasjonale skjenkestoppen.

– Vår begrunnelse er at vi mener det er stor tiltaksbyrde for de som driver skjenkesteder, og at det er stor variasjon i smitten, at det kan være greit å åpne for noen tilpasninger lokalt, sier direktør Camilla Stoltenberg ved FHI.

Hun sa samtidig at FHI er fornøyd med beslutning som er tatt.

– Skjenkestopp er et virksom tiltak. Spørsmålet er om man skulle overlate det til kommunene eller ha en bestemmelse nasjonalt, sier hun.

Forvarer videreføring

– Hvilken begrunnelse har dere for å videreføre skjenkestopp i kommuner med lite smitte?

– Vi er for usikre på den samlede effekten av tiltakene. Det er positive tegn, men for tidlig å konkludere. Vi så en betydelig økning av lokale utbrudd gjennom julen og derfor mener vi at tiltaket er forholdsmessig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Han mener at regjeringen har landet på en balanse mellom Helsedirektoratet, som ønsker å videreføre skjenkestopp i 14 dager til, og FHI, som anbefalte lettelser.

Helsedirektoratet begrunnet sin anbefaling med at åpne barer og serveringssteder fører til økt mobilitet.

– Man får økt mobilitet mellom steder og kommuner og dermed større risiko for å spre smitten, sier Guldvog.

Ta vare

Solberg sa videre at hun hadde et viktig budskap til det norske folk.

– Vi må fortsette å ta ansvar sammen. Vi må ta ansvar for å selv ikke bli smittet, smitte andre og vi må begrense fysisk sosial kontakt. Men vi må også ta ansvar for hverandre, sier hun.

Hun understrekte at mange har det vanskelig nå, og at en del har hatt det lenge.

– Det finnes mange gode hjelpetelefoner og profesjonelle som kan hjelpe dere som har det vanskelig, men det er viktig at vi tar ansvar for hverandre. Tar en telefon, går en tur og viser at vi bryr oss om hverandre, sier statsministeren.