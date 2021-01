Dro til Istanbul etter Elabdellaouis fyrverkeriulykke

Omar Elabdellaoui skal være i bedring etter den stygge fyrverkeriulykken nyttårsaften, der høyrebacken pådro seg skader på øynene og annengrads forbrenning i ansiktet.

Landslagskollega og kompis Haitam Aleesami benyttet vinterpausen i den russiske ligaen til å reise på sykebesøk til Istanbul, der Elabdellaoui får behandling.

– Det var veldig vondt å lese og høre at han hadde skadet seg. Jeg fant tid til å ta meg en tur ned til Istanbul og besøke ham. Det ser bedre ut for ham, og det er jeg veldig glad for. Jeg ber for at han kommer tilbake så sterkt som mulig, så fort som mulig, og blir 100 prosent frisk. Det ser lovende ut, sier Aleesami.

Optimisme rundt fotballretur

En snau uke etter ulykken la Elabdellaoui ut en post på Instagram, der han ga uttrykk for at ting gikk riktig vei og roste den medisinske oppfølgingen han fikk fra sitt helseteam.

– Vi står foran noen utfordringer, men jeg vil komme sterkere tilbake. Det lover jeg. Fortsett med å inkludere meg i deres tanker og bønner, skrev han.

Aleesami vil ikke gå i detalj på kommunikasjonen han har hatt med Elabdellaoui, og gir uttrykk for at han ikke vil være «for mye» i en tid der kompisen har mye å tenke på.

– Jeg bare ber for ham og hans familie, måtte gud gi dem styrke til å komme seg gjennom dette, sier han.

Landslagssjef Ståle Solbakken snakket med Elabdellaoui i forrige uke, og var optimistisk med tanke på å se 29-åringen tilbake på banen.

– Det var en fin samtale. Jeg merket det var litt emosjonelt, men han har en fin fremgang. Det jeg kan si er at det går fremover og at det er mulig at vi ser en Omar på banen i fremtiden. Så må tiden vise når det blir, sa Solbakken.

Har vært koronasyk

TV 2 møter Aleesami på Marbella, der han for tiden er på treningsleir med Rostov. Den russiske ligaen starter opp igjen med bortekamp mot Zenit 27. januar.

29-åringen har spilt fem kamper for Rostov etter at han kom gratis i midten av oktober - og nøler ikke med å utrope klubben til den beste han har spilt for så langt i karrieren.

– Jeg har kommet veldig godt til rette her i Rostov. Ting blir mye enklere når man har en annen norsk spiller her fra før (Mathias Normann), som jeg allerede var god venn med fra landslaget. Det er fantastisk proft her, jeg utvikler meg hver dag og lærer noe nytt hele tiden. Dette er den desidert beste klubben jeg har spilt for, sier han.

Aleesami røper at han har vært smittet av koronaviruset i vinter, uten at dette har sammenheng med novembersamlingen der fem norske landslagsspillere ble smittet.

– Jeg har hatt korona, men jeg føler meg bra, sier han.

29-åringen innrømmer også at han ble tatt på senga av meldingen om at Lars Lagerbäck var sparket som landslagssjef, til fordel for Ståle Solbakken.

– Ingen så den komme. For oss som spillere blir det alltid veldig spesiell stemning hver gang vi bytter trener, det er alltid litt følelser inne i bildet. Vi hadde Lars som trener i noen år, og han lyktes veldig bra fram til det siste året. Men dette er en del av gamet. Det blir spennende med Ståle. Jeg vil tro at forventningene er høye, både fra ham som trener, og fra oss som spillere, sier han.