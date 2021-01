Jakten-frier endret utseende for å ikke avsløre forholdet

Et samboerskap, to brudd og et uavklart forhold: Slik går det med Jakten på kjærligheten-parene i dag.

Et halv år etter innspillingen ble den aller siste episoden av Jakten på kjærligheten sendt på TV 2 mandag.

I programmet fikk vi se hvordan det gikk med bøndene og deres utvalgte friere: Trine Turtum (25) og Olav Åsen Haugsgjerd (32), Andreas Lillevestre (25) og Sigrid Livik (23), og Ronny Stokland (39) og Camilla Jensen Grinde (30).

Observante seere fikk med seg at den fjerde og siste bonden, Christoffer Trøseid (28), ikke deltok i finaleepisoden. Like før han og frieren Ingri-Eline Vik (20) skulle på ferietur, valgte nemlig lastebilsjåføren fra Stryn å avslutte forholdet.

Vik fortalte til TV 2 hvorfor hun bestemte seg for å trekke seg, og avslørte samtidig at hun hadde funnet kjærligheten. Trøseid på sin side er fortsatt singel og på jakt etter den rette.

Men hvordan går det med de andre i dag, flere måneder etter innspillingen? TV 2 har snakket med de tre gjenværende bøndene og deres respektive friere.

Har blitt samboere

Da Stokland sendte hjem frieren Olivia Matningsdal (38), satt han igjen med sin utvalgte bergenser. Bonden fra Klepp og Jensen Grinde ble kjærester i den siste episoden av Jakten på kjærligheten.

Til TV 2 forteller 30-åringen at hun nå har flyttet inn hos bonden.

– Vi har vært sammen siden den siste episoden ble spilt inn, og det var 17. juni. Jeg har vært her siden innspillingen ble avsluttet. I desember feiret vi seks måneder sammen, forteller hun over telefon.

KJÆRESTER: Ronny Stokland og Camille Jensen Grinde. Foto: TV 2

Kysset på gården

Selv om seerne fikk se Jensen Grinde og Stokland dele et kyss i programmets nest siste episode, klinte de til i all hemmelighet allerede den første dagen på gården.

– Vi kysset allerede den første dagen, bak låveveggen. Jeg kunne ikke si det til noen, men jeg fortalte det til moren min, forklarer 30-åringen.

Da TV 2 spør Stokland om det «hemmelige» kysset, sier han at det absolutt ikke var planlagt.

– Det var ikke noe jeg hadde sett for meg skulle skje, så det var ikke vanskelig å holde det skjult. Jeg ville ikke at noen av de andre frierne skulle føle de hadde tapt før det i det hele tatt hadde begynt. Men det var ganske spesielt, og ikke likt meg å gjøre sånn, sier 39-åringen.

Har endret utseende

Jensen Grinde har bodd på Klepp og jobbet på gården helt siden TV-kameraene forlot det nye paret. Hun tar seg av den daglige driften mens Stokland er på jobb som lastebilsjåfør.

– Camilla er veldig flink. Er det noe som trenger å læres så tar hun det veldig fort. hun vil virkelig lære det. Jeg tror hun har fått en interesse for dette. Det kunne ikke blitt bedre, sier han.

BLONDINE: Camilla Jensen Grinde har brukt parykk for å ikke bli avslørt. Foto: Privat

For å kunne holde forholdet skjult, men likevel bo på gården, gikk Jensen Grinde til innkjøp av en langhåret parykk.

– Jeg kjøpte meg en en blond parykk og kontaktlinser. Den tar jeg på meg med en gang jeg går ut utgangsdøren, forklarer 30-åringen, som i de blonde fjonene går under navnet «Pia».

Selv om parykken har klart å skjule forholdet til de nyforelskede, synes Stokland det er et ufyselig hodeplagg.

– Jeg er glad vi kan hive den nå. Den er ikke litt fin en gang, sier bonden, og legger trykk på ordet «litt».

– Det var en som mente han hadde sett en blondine på gården min, og da ble det spekulert i om jeg hadde valgt en av de blonde frierne. Og da lo jeg. Men Camilla gjennomførte den parykken med stil. Hun tok det på strak arm, akkurat som med andre utfordringer, roser han.

Gleder seg til fremtiden

Nå kan paret endelig kaste alle skjule identiteter, og begynne et «normalt» liv som et ordentlig kjærestepar. Det første Jensen Grinde skal gjøre, er å skaffe seg en jobb.

– Camilla har måttet holde seg i skjul, så nå skal hun ut å finne arbeid. Planene for fremtiden er at jeg vil utvikle gården, så jeg håper hun vil bli med på det, sier Stokland. Han vil samtidig benytte muligheten til å takke for alle flotte og rørende tilbakemeldinger fra nær og fjern.

– Underveis i programmet har det kommet så mange meldinger, med lovord og positivitet. Det har vært veldig fint. Jeg har ikke fått svart alle, men jeg har satt pris på hver og én.

Mens TV 2 snakker med både Stokland og Jensen Grinde, skjer det spennende ting på gården. 30-åringen står i fjøset med ei drektig ku som kalver. Stokland følger med på kamera fra lastebilen.

Det viser seg at «Jakten på kjærligheten» ikke er et planlagt navn på noen av kalvene, men den ene skal hete Hansemann etter Jensen Grindes stefar.

– De er født på samme dag, avslutter hun og ler.

SAMBOERE: Ronny Stokland og Camille Jensen Grinde har blitt samboere etter TV-innspillingen. Foto: TV 2

– Det har vært dritt

For Steinkjer-bonden Andreas Lillevestre (25) gikk det ikke helt som planlagt. I det avsluttende programmet forteller han at frieren Sigrid Livik (23) valgte å avslutte forholdet i september.

Fire måneder senere er det fortsatt sårt for 25-åringen.

– Det var en liten smell det der. Jeg har prøvd å holde meg rolig og stable meg på beina igjen. Det har vært ekkelt når folk har spurt om oss, og sagt at det ser ut som om det går bra med Sigrid og meg. Da har jeg måttet holde maska og spille med, selv om jeg har visst resultatet. Det har vært dritt, forklarer bonden.

Lillevestre har gledet seg til mandag kveld, da alt blir avslørt. Da kan han endelig leve som normalt igjen.

– Det skal bli greit å slippe å rive i sårene, og slippe å se det på TV hver mandag. Det har vært veldig rart å følge med. Jeg har gruet meg litt til den siste episoden. Det blir småekkelt å se det på nytt, sier han.

Kornbonden forteller til TV 2 at det ikke er noen sure miner mellom han og Livik, og at de har hatt litt kontakt etter innspillingen.

SLUTT: Sigrid Livik valgte å avslutte det med Steinkjer-bonden Andreas Lillevestre. Foto: TV 2

Fortsatt på jakt etter kjærligheten

Lillevestre er i dag singel, og med nytt år og nye muligheter er målet fortsatt å finne ei jente som ønsker å flytte inn på gården hans.

– Jeg vil finne en jeg kan bli glad i, men om det skjer får vi se på. Jeg skal ta tiden til hjelp, sier Lillevestre, og forteller samtidig at han har fått en del meldinger fra ukjente jenter.

– Jeg har ikke kunnet svare, for da hadde jeg røpt utfallet i den siste episoden. Men jeg skal svare neste uke, noe annet hadde blitt for dumt. Det var mange pene damer, sier han og ler.

Likevel forsikrer han om at han kommer til å være forsiktig i en eventuell ny relasjon.

– Jeg brant meg sist, så jeg kommer til å være forsiktig neste gang. Men hvis den rette er der, så må man jo prøve, avslutter 25-åringen.

SINGEL: Andreas Lillevestre. Foto: TV 2

– Det var tøft å se Andreas

For 23 år gamle Livik fra Meråker var det spesielt å se Lillevestre på TV-skjermen i den siste episoden.

– Etter forholdene har jeg det bra, men akkurat nå er det litt tøft å se hvor mye det gikk inn på Andreas. Det er ikke noe gøy, selv om jeg vet jeg gjorde det riktige. Jeg er litt usikker på om jeg orker å se hele episoden, sier Livik til TV 2.

23-åringen fant ut at de rette følelsene ikke var på plass etter oppholdet på Britannia Hotel i Trondheim – hvor de også delte et kyss i bassenget.

– Under turen vår så var jeg litt i en boble. Men etterpå begynte jeg å tenke litt mer over ting. Jeg kjente at jeg var betatt, men at følelsene ikke var der. Og de kom heller aldri, forklarer hun.

– Hvordan har tiden etter bruddet vært?

– Jeg har ikke angret på det, for jeg kjente at det var den riktige avgjørelsen. Det verste var å se at han ble lei seg. Vi var jo sammen hele sommeren, så det ble et tomrom etterpå.

Livik forteller at hun har vært på én date etter innspillingen, men at hun fortsatt er singel.

– Jeg føler jeg har lært mye om meg selv. Jeg vet mer hva jeg vil ha nå, avslutter trønderen.

BRUDD: Både Sigrid Livik og Andreas Lillevestre er singel i dag. Foto: TV 2

Har fortsatt daglig kontakt

Det siste vi fikk se av Vågå-bonden Trine Turtum (25), var at frieren Olav Åsen Haugsgjerd (32) var på besøk på gården. Hun innrømmet den gang at de fortsatt ikke hadde satt en merkelapp på forholdet, og i skrivende stund er alt relativt uendret.

– Vi har ikke definert oss. Jeg har truffet han en del ganger, men vi har ikke bestemt oss for noe, sier Turtum til TV 2 over telefon.

Tidligere i januar besøkte hun Haugsgjerdet i Setesdal. De holder kontakten via FaceTime og snakker sammen omtrent hver dag.

– Det var hyggelig å komme til Setesdal. Det er en veldig trivelig familie, så det var ikke noe skummelt. Det var trist å måtte reise hjem igjen, sier Turtum, og fortsetter:

– Vi har det trivelig når vi er sammen. Man kan vel si at det er et slags avstandsforhold. Han har vært flink til å besøke meg her i Vågå, men det skal jo passe med arbeid og sånn. Det haster vel ikke så mye å bestemme seg for noe heller. Vi har tenkt at vi ser an, forklarer den blide bonden, og innrømmer at ingen av dem er eksperter på å snakke om følelser.

HAR KONTAKT: Trine Turtum og Olav Åsen Haugsgjerd besøker hverandre jevnlig. Foto: TV 2

– Har mulighet til å flytte

25-åringen sier at de ikke har snakket særlig mye om flytting, men at det hele hadde vært mye enklere dersom de bodde nærmere hverandre.

Haugsgjerd forteller til TV 2 at det er langt ifra umulig å kunne pakke kofferten og vende nesa mot Vågå.

– Da brevet ble sendt lå det jo i kortene at man har mulighet til å flytte på seg. Det er i hvert fall langt ifra umulig, forklarer han.

– Hvordan håper du det ender med deg og Trine?

– Vi har besøkt hverandre jevnlig og vi har det veldig bra nå. Det er mye man kan håpe på, men det er alltid litt vanskelig å spå fremtiden. Men jeg kan jo si at det ser lovende ut per nå – men man vet jo aldri, avslutter 32-åringen fra Setesdal.

