Kathrine Harsem gikk et svært godt løp og tok NM-sølv bak Therese Johaug på 5 km klassisk mandag. 31-åringen var tydelig rørt i målområdet. Det har nemlig vært noen tøffe år for Harsem.

– Jeg prøver å overbevise meg selv om at jeg fortsatt har det i meg. Jeg føler at folk rundt etter hvert mister troen, og da mister jeg litt troen selv. Det betyr veldig mye for meg å vise at jeg fortsatt kan, sier hun til TV 2.

De siste årene har det kun blitt sporadiske verdenscuprenn for Harsem. Den sportslige motgangen har tæret på 31-åringen.

– Det er krevende, for man trenger gode opplevelser for å få selvtillit. Når man ikke har så mange gode opplevelser, bygger man heller ikke selvtillit. Det henger sammen, sier hun.

– Jeg sier stadig til meg selv at det er frivillig. Det er ingen som tvinger meg til å ha det utfordrende og vanskelig. Men jeg har noe i meg som gjør at jeg ikke velger å gi meg. Det er fortsatt dager som er veldig svarte, men det er færre og færre av dem, fortsetter Harsem.

Harsem har jobbet tett med en psykolog-spesialist de siste årene.

– Jeg jobber med en jeg har kjent i ti år og som jeg snakker med hver uke. Hun kjenner meg godt. Sammen jobber vi med å ta tak i de tingene som er utfordrende for meg. Med god støtte fra min familie og mine kjære står vi her i dag, sier Harsem.

Hun forteller at psykologen har klart å trykke på de rette knappene.

– Hun utfordrer meg på de tingene jeg sliter med. Det siste året har vi hatt litt fokus på å tenke guttetanker. Det handler enkelt og greit om å gi litt mer f... Det funker bedre og bedre, sier Harsem.

Nå håper 31-åringen å få flere sjanser i verdenscupen. Hun vil bruke kreftene i sporet, ikke på alt som skjer utenfor.

– Jeg har gått på en smell i hvert fall én gang, og vet at jeg ikke er en maskin. Jeg klarer ikke dette alene. Jeg har som sagt mange gode dager og noen dårlige dager. De dårlige dagene gir meg nesten ekstra motivasjon til å fortsette. Det krever mye å ha mentale belastninger. Jeg føler veldig mye, og det er det jeg prøver å jobbe med å ikke gjøre, avslutter hun.