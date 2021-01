Erna Solberg om Ways of seeing-uttalelsene: – Ikke noe grunnlag for å beklage

Statsminister Erna Solberg mener det ikke er noe grunnlag for at hun skal beklage sine uttalelser om Black Box-teaterets stykke «Ways of seeing».

Opposisjonen på Stortinget har krevd at Erna Solberg (H) beklager at hun rettet kritikk mot Black Box-teateret før Bertheussen ble pågrepet og siktet i saken for snart to år siden.

Mandag sier hun at dette ikke er noe hun kommer til å gjøre.

– Jeg mener at mine uttalelser er det ikke noe grunnlag for å beklage, sier Erna Solberg.

Hun avviser at hennes uttalelser i 2019 bidro til å stemple teateret ytterligere etter at de høsten 2018 viste opptak av huset til Bertheussen og daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

– Mine uttalelser ble satt i en kontekst hvor jeg var tydelig på at jeg ikke hadde noe som helst å gjøre med straffesaken, sier Solberg.

Hun har selv ikke sett stykket, men forteller at hun baserte meningene sine på reklamen teateret solgte for forestillingen, som hun sier opplevdes som krevende.

– De må gjerne kritisere medlemmer av min regjering, det er fri ytringsfrihet, men det gjelder også for statsministeren, sier Solberg.

Kom med teaterkritikk

Saken begynte etter at teateroppsetningen «Ways of Seeing» høsten 2018 viste opptak av huset til Bertheussen og daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Bertheussen gikk ut offentlig med kritikk mot teaterets bruk av opptakene. Det var i denne tidsperioden at det over tid oppsto en rekke hendelser av hærverk mot Wara-parets bolig. Hun mente selv at hendelsene hadde tilknytning til Black Box-teateret.

Kort tid før Bertheussen i mars 2019 ble siktet i saken, kritiserte Erna Solberg (H) Black Box-teateret.

– De som har laget stykket, må tenke over at de også bidrar til å sette et fokus på politikere og deres omgivelser som bidrar til at det er tøffere å være politiker, sa statsministeren den gang.

TEATER: Pia Maria Roll Jessen, Sara Baban og Hanan Benammar er blant kvinnene bak teaterstykket «Ways of seeing», som har stått sentralt i straffesaken mot Laila Bertheussen. Foto: Ane Rostad Stokholm / TV 2

Fredag ble Bertheussen dømt for selv å ha stått bak hendelsene utenfor boligen. Hun har hele tiden nektet skyld i saken, og hun anket dommen på stedet.

– Bør si unnskyld

Flere har kritisert uttalelsen fra Solberg, og Arbeiderpartiet mente at en slik uttalelse fra en statsminister la et utilbørlig press på kunstneres ytringsfrihet. De har etterlyst en beklagelse fra statsministeren.

– Hun burde si unnskyld til de som har hatt så mye vondt på grunn av disse uttalelsene. De har opplevd hets og knebling. Statsministeren gikk altfor langt, sier Aps kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen.

HARDT UT: Erna Solberg (H) må legge seg flat, sier Anette Trettebergstuen (Ap). Foto: Sverre Saabye / TV2

Også SV mener det bør komme en beklagelse, og de mener at statsministeren aldri engang burde ha kommentert teaterstykket.

– Nå er det tydelig for oss alle hvor mye på bærtur statsministeren var da hun kritiserte teaterstykket «Ways og Seeing». Det har alltid vært feil at hun blandet seg inn i det frie ord på den måten, og nå er det på tide at statsministeren kryper til korset og beklager, sa SVs kulturpolitiske talsperson Freddy André Øvstegård til Dagsavisen fredag.

Fredag ettermiddag sa Statsministerens kontor at det er unaturlig for statsministeren å kommentere en dom som ikke er rettskraftig, etter at Laila Bertheussen fredag anket fengselsdommen.

– Lettet over dommen

Regissøren bak teaterstykket «Ways of seeing», Pia Maria Roll Jessen, sa fredag at det hadde vært tungt om Laila Bertheussen ble frifunnet.

– Det hadde vært tungt om hun ble frikjent nå. Dette betyr at politiet, påtalemyndigheten og retten ikke har trodd på den alvorlige konspirasjonen hun har skapt rundt oss i samarbeid med folk fra Frp og Human Right Service, sa Roll Jessen fredag.

Hun har sammen med kunstnerne Sara Baban og Hanan Benammar fra forestillingen fulgt domsavsigelsen mot Bertheussen.

– Kanskje det kan gjøre oss mer oppmerksomme på hvor destruktivt det er for demokratiet når folk med makt og innflytelse skaper konspirasjoner og lyver om sine meningsmotstandere, sa Roll Jessen.