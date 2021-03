Rosseli Olsen med 600 kamper for Frölunda, men det er banestormingen han er mest kjent for

Han har blitt svensk mester to ganger og tatt fire Champions League-titler med Frölunda Indians. Mats Rosseli Olsen har blitt en del av stammen i den svenske toppklubben, og i sin niende SHL-sesong spiller han kamp nummer 600 for Göteborgslaget. Nylig skrev han under en kontrakt frem til 2024.

– Jeg er litt stolt av å ha vært i samme klubb så lenge. Folk bytter lag hele tida og lykkes ikke her og der. Jeg hadde et mål om å ta plass og vise hva jeg gikk for, også har jeg blitt her i alle disse årene. Det har vært bra, sier Oslogutten, til TV 2.

TV 2s hockeyekspert, Jesper Hoel, beskriver Rosseli Olsen som en spiller med meget gode skøyteferdigheter, som jobber frem rom for medspillerne sine. Han er imponert over hva nordmannen har fått til i Sverige.

TROFAST: Denne sesongen spiller #51 Mats Rosseli Olsen kamp 600 i Frölunda-drakta. Foto: Tommy Holl

– 600 matcher for Frölunda er en fantastisk prestasjon. I løpet av sesongen vil han være den utenlandske spilleren med flest kamper for Frölunda, det sier det meste om statusen hans der, sier Jesper Hoel.

Klager ikke

Da han var 20 år flyttet stortalentet til Göteborg for å følge drømmen som hockeyproff i en av Sveriges mest tradisjonsrike klubber.

Selv om innsatsen hans ikke synes så godt i målprotokollen har han vært en svært viktig brikke i laget, spesielt defensivt og i undertallsspillet.

Rosseli hadde gjerne bidratt mer fremover, men det trofaste arbeidsjernet har vært fornøyd med rollen han har blitt tildelt.

– Det er et valg jeg tok, jeg tenkte at det er det beste for laget, og noen må gjøre det og. Det er kanskje derfor de liker meg og, jeg gjør som de sier uten å klage. Jeg er ikke den som begynner å grine fordi jeg ikke får den mest offensive rollen på laget, sier landslagsspilleren, med et smil.

LAGSPILLER: Mats Rosseli Olsen har vært viktig for Frölunda i ni år. Foto: Tommy Holl

29-åringen slurver heller ikke med treningsarbeidet. Hans evne til å jobbe hardt og sette laget først blir lagt merke til av TV 2s hockeyekspert.

– Mats spiller med en herlig intensitet i spillet sitt, og er en fantastisk lagspiller. Han er virkelig et kroneksempel på hva kombinasjonen av talent og treningsvilje kan lede til, sier Jesper Hoel.

Ofte under radaren

Han har spilt hovedrollen i flere avgjørende øyeblikk gjennom de 9 årene han har vært i klubben, men totalt sett er ikke Rosseli Olsen blitt overøst med oppmerksomhet. Det har han slått seg til ro med.

– Jeg stikker vel ikke av med mest overskrifter i avisene. Men sånn internt vet jeg at de setter pris på den jobben jeg gjør. Jeg føler meg verdsatt, det har vært det viktigste, sier løperen.

Lærte av banestormingen

Men ved ett tilfelle fikk han alles øyne rettet mot seg. I seiersrus etter SM-gullet i 2016 stormet Rosseli Olsen banen under kampen mellom IFK Göteborg og Malmö på Gamla Ullevi. Medieoppstyret ble enormt.

– Måtte jo ta noen overskrifter ikke sant, når jeg ikke fikk dem på hockeyen måtte jeg ta dem på andre måter, sier Rosseli Olsen, med glimt i øyet.

BANESTORMINGEN: Mats Rosseli Olsen blir tatt hånd om av vektere etter at han stormet banen under den allsvenske fotballkampen mellon IFK Göteborg og Malmö FF i 2016. Foto: Adam Ihse/tt

Så blir han alvorlig. Etter det som skjedde i 2016 uttalte landslagsspilleren at han angret mye på det han gjorde. Fem år senere kan han konkludere med at episoden gjorde noe med ham.

– Det var viktig læring i mitt liv. Jeg ble mer voksen og fikk stå for det jeg gjorde. I ettertid har det gått bra, alle gjør feil og jeg tok straffen og gikk videre. Nå føles det glemt og tilgitt, sier Frölunda-spilleren.