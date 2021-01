Kritisk til tiltak: – Vi risikerer et konkursras

Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen mener regjeringens lettelser har svært lite å si for delene av næringslivet som står i fare for å ikke klare seg gjennom pandemien.

Mandag redegjorde statsminister Erna Solberg for smittesituasjonen og tiltakene i Stortinget.

Nordmenn kan glede seg over noen lettelser i tiltakene som ble innført i januar, men regjeringen åpner på langt nær opp samfunnet ennå. Blant annet informerte Solberg at den nasjonale skjenkestoppen videreføres.

Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke mener lettelsene regjeringen kom med mandag har lite å si for næringslivet som står med kniven på strupen.

– Serveringsbransjen, reiselivet og treningssentrene har i praksis yrkesforbud, samtidig som de må planlegge for hverdagen etter krisen. Det er helt avgjørende at vi kommer riktig ut av hoppkanten når vi skal starte opp igjen for fullt etter pandemien, sier han.

Kritisk for næringen

For det er ingen tvil om at koronapandemien fører til svært vanskelige tider for mange i næringslivet, ifølge Virkes siste medlemsundersøkelse. Den viser at ett av tre medlemmer har utsatt innbetaling at offentlige skatter og avgifter.

Halvparten rapporterer om fall i omsetning etter at de nye smitteverntiltakene kom i januar.

14 prosent har sagt opp ansatte og rundt ti prosent vurderer oppsigelser de neste to månedene,og ett av tre medlemmer i Virke har permittert ansatte.

Ønsker langsiktig plan

Nå ønsker Virke at regjeringen kommer med en plan som varer til en stor nok del av befolkningen er vaksinert til at samfunnet kan gå tilbake til en mer normal situasjon.

På kort sikt mener de at kompensasjonsordningen bør inkludere de ekstra kostnadene som disse restriksjonene gir bransjene som rammes hardest.

– Her synes jeg regjeringen har vært på etterskudd. Regjeringen burde ha vært mye mer offensiv, og sørget for forutsigbarhet for virksomhetene våre. Vi risikerer et konkursras i månedene som kommer, akkurat i det vi begynner å se slutten på dette, sier Horneland Kristensen.

– Bare tomprat

Heller ikke SV-leder Audun Lysbakken er fornøyd med tiltakene regjeringen presenterte mandag.

– Statsministeren har bare tomprat å tilby de arbeidsløse. Mens konkursras og flere permitteringer truer, utsetter regjeringen handling og har ingen nye tiltak for å bekjempe økt arbeidsløshet og økte forskjeller, sier han.

SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Lysbakken mener at Stortinget nå må handle.

– SV vil foreslå langt mer kraftfulle tiltak for de arbeidsløse, og bedre støtteordning for serveringsbedrifter og andre kriserammede bransjer, sier han.

– Solberg har ingenting å si om de økte forskjellene vi kan få i kjølvannet av pandemien. Krisen rammer svært skjevt. Nå må fellesskapet stille opp for folk med lite, legger han til.

SV vil derfor ifølge Lysbakken ha feriepenger til de arbeidsløse og økt bostøtte.

– Og det må stilles krav til store selskap og rike eiere, om null oppsigelser og null utbytte når de får krisestøtte fra staten, sier han.

Etterlyser lokal variasjon

Frp-leder Siv Jensen er kritisk til at videreføringen av de nasjonale tiltakene rammer mange kommuner som knapt har smitte.

– Jeg kunne tenkt meg at de la til rette for mer lokal variasjon. Det er forskjell på kommuner med høyt smittenivå og kommuner som nesten ikke har smitte i det hele tatt. Det har veldig alvorlig konsekvenser med full nedstengning i samfunnet som ikke har smitte, sier hun.

Jensen synes også regjeringen burde vurdert å heve den lokale skjenkestoppen på steder med lite smitte.

– Da kunne de stedene som ikke har smitte kunne åpnet opp og unngått konkurser. Det hadde vært kjærkomment mange steder, mener Jensen.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre tar til ordet for mer lokal variasjon.



– Vi er opptatt av at vi må ha tiltak som er tilpasset smittesituasjonen. Der det er lav smitte, er det ikke grunn til å ha like inngripende tiltak, sier han.