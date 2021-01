Høie forsvarer den norske vaksinestrategien

Helseminister Bent Høie (H) redegjorde for vaksinesituasjonen i Norge i Stortinget mandag.

Ifølge Høie er totalt 48.680 personer vaksinert mot korona i Norge nå. Samtidig forventer han store vaksineleveranser de neste ukene og månedene.

Det er nå avklart at Norge vil kunne motta minst 3,4 millioner vaksinedoser fra Pfizer BioNTech, 1,89 millioner vaksinedoser fra Moderna, over 3,3 millioner vaksinedoser fra Astrazenica.

– Dersom alle vaksinene som EU har avtale om blir godkjent får Norge tilgang på tre ganger så mange vaksiner som vi trenger, sier Høie.

Han forteller at vaksinene vi ikke trenger selv vil bli gitt til andre land som trenger det. Dette vil bli gjort i samarbeid med andre land.

Vaksinert til sommeren

Helseministeren mener at hvis alt går etter planen, så vil alle nordmenn over 18 år bli tilbudt vaksine innen sommeren.

– Vi tror det vil innebære at rundt 70 prosent av alle voksne vil ha takket ja til vaksine. I beste fall vil dette kunne skje i juni, sier Høie.

Han understreket også viktigheten av smitteverntiltakene, og oppfordret alle til å fortsette å hold avstand, hold deg hjemme hvis du er syk og til å hold hendene rene.

– Vi ser lys i tunellen, men det er en god stund til vi kan slappe av, sier han.

Forsvarer norsk strategi

Den siste tiden har mange stilt spørsmål ved hvorfor det tar lenger tid å gjennomføre vaksinasjon i Norge enn i andre land. Flere har vært kritiske til at vaksinene har blitt liggende på lager.

Høie begrunner dette med at vaksinene fra de to produsentene som hittil er godkjent består av to doser. For å være sikker på at en person som har fått dose en skal få dose to til rett tid mellomlagres denne dosen hvis det skulle bli produksjonsproblemer.

– Det betyr at vi innledningsvis kun setter halvparten av dosene vi mottar. Å sette vaksine i et beredskapslager sikrer at vi har en buffer i tilfelle det blir problemer med produksjon eller distribusjon, sier han.

Han mener at noen land har så stort smittetrykk at de ønsker å gi så mange som mulig litt beskyttelse så raskt som mulig.

KRITISK: Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at han forventer at regjeringen øker tempoet på vaksineringen i Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– De vurderer at det er bedre at mange har litt beskyttelse enn at noen får full beskyttelse. Men disse landene tar en risiko ved å velge en slik strategi når andre dose ikke kan settes innenfor det anbefalte tidsrommet, sier Høie.

Dette beroliger derimot ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han er svært kritisk til tempoet vaksinene blir satt i Norge.

– Vi forventer at hastigheten i vaksinering øker markant slik mange andre land ser ut til å klare. I tillegg forventer vi at alle som står i frontlinjen, som helsepersonell, lærere og skoleansatte prioriteres i første runde, sier Støre.

Usikkerhet rundt vaksinene

Høie sier at et stort antall vaksinekandidater er under utvikling over hele verden.



– Det er imidlertid fortsatt usikkert hvor mange av disse kandidatene som vil vise seg å være sikre og effektive, sier han.

Når risikogruppen er vaksinert vil færre kunne bli alvorlig syke, men helseministeren sier at vi fortsatt vil kunne få store og mindre utbrudd.

– Epidemien må fortsatt holdes under kontroll slik at helsetjenesten ikke blir overbelastet, sier helseministeren.

Svært politisk

– Arbeidet med å sikre tilgang til en vaksine har vært svært politisk i sin natur, sier Høie.

Han forklarer at det er årsaken til at det er Helse- og omsorgsdepartementet, ikke FHI, som har ledet arbeidet.

Ifølge Høie var det ingen selvfølge at EØS-landene og landet Norge skulle bli en del av EUs avtaler.

– Storbritannia inngikk egne avtaler, så vi var derfor bekymret for at dette ville føre til en skepsis i EU mot å måtte inkludere land utenfor EU, sier han.

Helseministeren forteller at det var den svenske vaksinekoordinatoren Richars Bergstrøm som i august foreslo en modell for videresalg til EØS-landene og Sveits.

– Løsningen innebar at samtlige EU land sa ifra seg et volum på inntil tre prosent for å dekke behovene i Norge, Island, Sveits og Litchenstein for at vaksinene kunne videreselges, sier Høie.