Forsvaret sender 60 soldater til Svinesund

Mandag klokken 17 innføres det obligatorisk testing på alle norske grenseoverganger. Halden kommune regner med at de trenger 240 ansatte for å drifte teststasjonen på Svinesund.

Kommunen har derfor måttet be Forsvaret om bistand.

– Det kommer 60 stykker fra Hæren og Heimevernet til Svinesund i løpet av ettermiddagen, sier Henrik Diskerud Meyer i Halden kommune til TV 2.

Forsvaret skal bidra med registrering og testing av personer som krysser grenseovergangen.

Ved ankomst i ettermiddag skal soldatene selv testes for korona, og gjennomføre opplæring før de kan starte arbeidet på teststasjonen.

Bistanden gjelder i første omgang frem til 1. februar, men kommunen er forberedt på at kravet om obligatorisk testing vil vare lenger enn dette.

Det var Halden Arbeiderblad som først omtalte saken.

BRAKKER: Halden kommune har jobbet på spreng for å få på plass den nye teststasjonen. Foto: Henrik. D. Meyer/Halden kommune

Kommunen har brukt de siste ukene på å ruste opp.

– Tidligere i desember var dette en stor tomt full av sprengstein og grus. Det er her vi har bygd opp det nye senteret, sier Meyer.

På tomta ved siden av tollstasjonen har kommunen de siste ukene bygd infrastruktur i form av brakker, gjerder, ikt-systemer og testrom.

Trenger 240 ansatte

Regjeringen innførte den nye regelen om obligatorisk testing på fredag. Dette gjelder alle som kommer fra utlandet, og som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt.

Regelen trår i kraft klokken 17.

For Halden kommune innebærer overgangen fra frivillig til obligatorisk testing ved grensene at kapasiteten må økes betraktelig.

– For å klare kravet om maks en times ventetid har vi beregnet at vi trenger omtrent 240 ansatte i turnus, sier kommunedirektør Roar Vevelstad, til Halden Arbeiderblad.

Av 32 lovlige grenseoverganger, er Svinesund er den eneste som har fått et midlertidig unntak fra den nye regelen.

LANGE KØER: Selv frivillig testregime har skapt lange køer ved Svinesund. Foto: Henrik D. Meyer/Halden kommune

Unntaket sier at personer med fast bopel i Norge kan teste seg et annet sted så snart som mulig, men senest innen 24 timer, dersom ventetiden for test på Svinesund er lenger enn én time.

Regjeringen har gitt Svinesund det midlertidige unntaket fordi det vil ta noen dager å få kapasiteten helt opp der den skal være.

Unntaket oppheves så fort kapasiteten er god nok, skriver regjeringen.

Vil teste 3500 i døgnet

Fasilitetene er allerede på plass, men kommunen trenger fortsatt flere personer som kan registrere og teste de reisende.

Målet for teststasjonen på Svinesund er at man skal kunne teste minst 3500 personer i døgnet.

I helgen måtte kommunen derfor be om bistand fra Forsvaret. I første omgang gjelder bistanden frem til 1. februar, men kommunen forventer at kravet om obligatorisk testing vil vare lenger.

En del av de ansatte er allerede på plass, men det er fortsatt et meget stort behov for å rekruttere flere.