– Kan sammenlignes med diamanter og gull

Langs flyplassen i Brussel strekker kilometer på kilometer med lagerbygninger seg.

På gatenettet som trafikkeres av tungtransport, fraktes varer som skal inn og ut av landet.

Det ser kanskje grått og kjedelig ut, men her befinner det som nå trolig er en av verdens mest ettertraktede varer seg.

Flyplassen i Brussel står nemlig for en stor del av distribusjonen av koronavaksiner til hele verden.

– Flyplassen i Brussel var den første flyplassen som distribuerte vaksinene til alle verdens hjørner, sier Cargo business development manager Samuel Speltdoorn ved Brussel flyplass til TV 2.

VIKTIG ARBEID: Cargo business development manager Samuel Speltdoorn ved Brussel flyplass. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Stor operasjon

I starten av november kunngjorde den amerikanske legemiddelgiganten Pfizer og tyske BioNTech at koronavaksinen de utviklet sammen, så ut til å være vellykket.

Samme måned begynte arbeidet med distribusjonen på flyplassen i den belgiske hovedstaden. Siden har rundt 15 millioner doser passert på sin vei videre til andre land.

Hoveddelen er doser av Pfizer og BioNTechs vaksine, men forrige uke begynte også Moderna-vaksinen, som Norge har sikret seg 1,9 millioner doser av, å flyttes via flyplassen.

Når det gjelder denne typen arbeid, er flyplassen i Brussel for en veteran å regne. Men arbeidet med koronavaksinen skiller seg ut.

Denne gangen har det vært snakk om en svært kort tidsramme for forberedelser, og nær sagt hele verden følger med og venter på å få vaksinen så fort som mulig.

– Det har selvfølgelig vært mye medieoppmerksomhet, medgir Speltdoorn, men understreker at flyplassen har vært godt forberedt på arbeidet.

– Prosessen har gått veldig fort, men gjennom erfaringen og infrastrukturen som vi har fra tidligere, kombinert med den lokale innsatsstyrken, var vi veldig godt forberedt på å flytte vaksinen, sier han.

TRANSPORT: Speltdoorn er blant de som skal sikre at vaksinene passerer Brussel trygt og effektivt. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Erfaring

For å transportere legemidler og vaksiner, har flyplassen mye erfaring med fra tidligere.

– Brussel har veldig stor styrke når det gjelder å flytte farmasøytiske produkter, sier han.

Speltdoorn forklarer at de har mange års erfaring, og at distribusjonen av Ebola-vaksinen, som måtte fraktes med en temperatur på minus 80 grader celsius, har gitt svært verdifull erfaring.

Nettopp derfor er flyplassen med i flere lokale og globale initiativer for å sette opp retningslinjer for forflytning av vaksinen.

– Poenget er å bringe all lokal kunnskap og infrastruktur sammen, og å samarbeide for å effektivt og korrekt flytte på vaksinen, sier han.

ARBEIDSFLYT: Arbeidere håndterer vaksiner på den belgiske flyplassen. ,Foto: AP Photo/Virginia Mayo

Korrekt og effektivt må ting være, når verden venter på vaksinene som forhåpentligvis vil sette en stopper for pandemien som har herjet i over ett år.

Ikke noe er tilfeldig når det som har blitt omtalt som en makeløs logistikkoperasjon, gjennomføres.

For det er ikke bare, bare å oppbevare og distribuere vaksiner og farmasøytiske midler. Mange av dem krever blant annet spesielle temperaturer.

Pfizer og BioNTechs vaksine må for eksempel oppbevares i kjølebeholdere som holder en kjernetemperatur på minus 70 grader celsius.

Slik fungerer vaksine-logistikken:

Streng sikkerhet

Temperaturkrav og tidsperspektiv er ikke det eneste som er skiller koronavaksinen fra andre legemidler når den skal sendes over landegrenser.

– Det er også veldig sensitivt med tanke på sikkerheten. Vi må unngå falske varer og vi må unngå tyverier. Vi jobber sammen med lokalt politi og private sikkerhetsselskaper for å forsikre oss om at vaksinene kommer seg trygt gjennom flyplassen vår, sier han.

– Er sikkerheten økt på grunn av vaksinedistribusjonen?

– Ja. Du kan sammenligne den med diamanter og gull nå. Det er et veldig verdifullt og ettertraktet produkt. Det er dessverre mange rykter og nyheter om falske vaksiner som selges globalt allerede. Dette skjer med produkter som har høy verdi, sier han.

SIKKERHET: Det er ikke hvem som helst som kommer seg inn til lagerhusene ved flyplassen. Foto: Daniel Sannum Lauten/TV 2

Foreløpig har de klart å unngå både falske varer og tyverier.

– Så langt har det gått veldig bra. Vi har gjort oss noen erfaringer, for dette er et produkt som er produsert og levert på veldig kort tid. Vi har utviklet oss veldig raskt gjennom lokal innsatsstyrke og globale initiativer. Ti år med erfaring og erfaringen fra ebola-vaksinen har gjort oss i stand til å flytte vaksinen på en effektiv og korrekt måte, så vi har ikke hatt noen hendelser så langt, sier han.

Logistikk

På forhånd har TV 2s team fått beskjed om at det krever mye å få tillatelse til å komme inn der vaksinen er lagret.

Men det er ikke slik at vaksinedosene befinner seg i et strengt bevoktet lagerbygg et hemmelig sted på området.

Derimot befinner de seg over alt rundt oss, får vi vite.

– Vi har 30.000 kvadratmeter med fasiliteter laget for kjølelagring av farmasøytiske midler her på flyplassen. Det er det største i Europa, sier Speltdoorn.

– Så majoriteten av vaksinene sendes fra Brussel?

– Vi kan si at en stor del av vaksinene flyttes fra Brussel via luftfart, sier han.

Og flere skal det bli. Speltdoorn forsikrer at flyplassen er klar for å håndtere enda flere vaksiner når større kvanta fra flere produsenter skal ut til verden – også til Norge.