Flere sexarbeidere og massører pågrepet: – En fare for folkehelsen

Pågripelsene er gjort på ulike steder i Oslo.

Mandag blir fem kvinner og en mann, alle fra Øst-Europa, fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

To av kvinnene er sexarbeidere og ble pågrepet på samme adresse, mens to av dem er massører og ble pågrepet i en annen leilighet.

Den siste kvinnen er tidligere utvist og sier hun er i Norge for å møte en kjæreste, mens den pågrepne mannen er her for å starte et bilfirma.

– Sexsalget vil ikke ta slutt

Politiet mener at alle de seks har brutt de gjeldene koronareglene.

– Det kan synes som at sexsalget ikke vil ta slutt, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i Oslo politidistrikt.

Også tidligere har politiet uttrykt sin bekymring knyttet til utenlandske sexarbeidere. Kvinnene har mange kunder og har av politiet blitt betegnet som «potensielle smittebomber».

BEKYMRET: Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen ved Felles enhet for utlending og forvaltning i Oslo politidistrikt. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Den ene kvinnen som ble pågrepet i helgen, har til politiet forklart at hun har hatt mellom to og seks kunder om dagen. Dermed kan hun ha møtt opptil 160 personer på en måned.

– At folk oppsøker sexarbeidere i koronatiden, er jo det som bekymrer oss, sier politiadvokat Meeg-Bentzen.

– De pågrepne forklarer selv at det ikke er tatt noen forholdsregler. De forklarer, som man jo kan forestille seg, at det er uhensiktsmessig å bruke munnbind i deres arbeid, sier han.

Vanskelig smittesporing

Meeg-Bentzen understreker at sexarbeidere og massører, i tillegg til å utgjøre en stor smittefare, vanskeliggjør sporingsarbeidet.

– De vet ikke sikkert hvor mange kunder de har hatt, og mange av kundene kan også operere under falske navn, sier han.

Oslo-politiets felles enhet for utlending og forvaltning, der Meeg-Bentzen jobber, antar dessuten at de kun ser toppen av isfjellet.

– Det synes som om kjøperne av disse tjenestene ikke har noen tanke for smitterisiko. For vår del er det å følge opp utlendinger som bryter de til enhver tid gjeldende koronareglene, en prioritert oppgave. Det utgjør en fare for folkehelsen, sier han.

Advokatene Svein Holden og Mikkel Toft Gimse representerer de seks siktede personene. De er begge oppnevnt som forsvarer mandag morgen og har derfor ikke vært i kontakt med sine klienter.

Dermed er det ukjent hvordan de siktede stiller seg til anklagene fra politiet.