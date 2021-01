Laget bekrefter: Kristoff uttatt til Tour de France

Det bekrefter laget i en pressemelding.

UAE Team Emirates har bestemt hvilke stjerner som skal sykle de tre store etapperittene dette året.

Giro d’Italia: Davide Formolo, Brandon McNulty, Fernando Gaviria

Tour de France: Tadej Pogačar, Marc Hirschi, Alexander Kristoff

Vuelta España: Tadej Pogačar, Matteo Trentin, David De La Cruz

– Det er ikke hundre prosent sikkert at jeg kommer til å få en plass i touren. Vi har vinneren fra i fjor og vil naturligvis forsvare den tittelen. Blir jeg med så vil det være for å beskytte ham på de vindutsatte etappene, og så får jeg mine egne muligheter i spurtene. Da blir det litt som sist. Da var jeg heldig som vant åpningsetappen. Jeg var med og kjempet på den siste etappen, men de imellom var jeg ikke helt der oppe. Det er litt gambling når man må klare seg uten hjelp, men i fjor var det en suksess. Om jeg får muligheten igjen, blir jeg veldig glad, sier Kristoff til TV 2.

Elleve ryttere står på listen over Tour de France-aktuelle ryttere.

– Jeg er aktuell, men jeg har også et alternativt program som består av en høydesamling i juli og Spania Rundt. Vi får se hva det blir til når det nærmer seg, sier Kristoff.

– Hvorfor er du skeptisk?

– Vi har fått inn Hirschi, så det kan bli trangt på laget. Hvis de ønsker virkelig å satse på sammendraget, så kan det være at de ikke finner plass til en sprinter. Jeg er ikke akkurat en arbeidshest. Jeg er brukbar i sidevinden, men skal laget forsvare en trøye så vil det ikke gå mange dagene før jeg blir sliten. Da kan en mann som Stake Laengen være bedre. Han står på den samme listen, som er ganske lang, forteller Kristoff.

33-åringen skulle egentlig startet sesongen på Mallorca i slutten av måneden. Det rittet er utsatt på grunn av koronasituasjonen. Det ligger dermed an til sesongstart i Spania i begynnelsen av februar (Volta a la Comunitat Valenciana).

God kjemi med Tour-vinneren

Kristoff vant den første etappen i 2020-utgaven av Tour de France og syklet seg samtidig inn i den gule ledertrøyen. For lagets del ble treukersrittet en stor opptur. Tadej Pogačar vant Tour de France sammenlagt etter en oppvisning på rittets nest siste dag. Da spiste han opp hele forspranget til Jumbo Vismas Primoz Roglic og overtok sammenlagtledelsen.

Kristoffs Tour-rutine var viktig for den unge sloveneren og UAE Team Emirates-laget. Den gode kjemien mellom Kristoff og Pogačar var en av flere suksessfaktorer for laget. Stemningen på lagbussen var også sikret med DJ-Kristoff på plass. Det var nemlig ikke få ganger «Face of a champion» runget i lagbussen.

Kristoff fikk nylig Covid-vaksine i forbindelse med en treningsleir i Abu Dhabi.

Et kinesisk vaksineprogram gjorde det mulig for laget å hoppe fram i køen og vaksinere 59 ansatte mot viruset. Blant dem lagets tre norske ryttere, Alexander Kristoff, Vegard Stake Laengen og Sven Erik Bystrøm.

– Det gikk alfabetisk, så Bystrøm er vinneren, skrev Kristoff i en SMS til TV 2 på spørsmål om hvem som vant NM i korona-vaksine.

Han fikk også spørsmål om en mulig Tour-deltakelse. Da var Kristoff innstilt på å sykle Touren.

– Jeg trodde at de ønsket å bygge opp laget kun rundt Pogačar. Men det kan være at han ønsker å ha meg med etter at vi hadde så god stemning på lagbussen i fjor. Til syvende og sist så er det noen som vil bli vraket, men jeg baserer meg på at jeg skal kjøre der. Det kan være at de ønsker en større mix i laget, slik at vi ikke utelukkende fokuserer på gul trøye, uttalte Kristoff.

Spennende løype

Mûr-de-Bretagne, Mont Ventoux, en snartur innom Andorra og fjelltoppavslutning på Luz Ardiden. Det er noen av godbitene som venter i Tour de France 2021. Legg til to individuelle tempoetapper og et gjensyn med Tourmalet. Og ikke minst en etappe til Tignes - etappen som ble avbrutt på grunn av jordras i 2019. Rittet innledes 26. juni i Bretagne.