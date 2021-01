Raymond Johansen: – Nødvendig å videreføre mange av tiltakene

Oslo-beboerne har levd med svært strenge smitteverntiltak helt siden begynnelsen av november. Det har vært full skjenkestopp og strenge begrensinger på hvor mange personer man får treffe.

Etter nyttår kom nyheten om at Oslo kommune forlenger den sosiale nedstengingen til 21. januar.

– Vi fikk et smittehopp etter jul og nyttår, blant annet som følge av julefeiring og at mange kom til Norge for å jobbe. Det var vi forberedt på, og derfor har vi hatt svært strenge tiltak nå de første ukene i januar, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Nå har imidlertid antall meldte tilfeller per døgn sunket betraktelig i Oslo de siste dagene, fra 199 den 12. januar til 47 mandag, viser oversikten til kommunen. Byrådslederen mener at dette viser at tiltakene har hatt effekt.

– Det er vanskelig å konkludere ut fra noen få dagers smittetall, men de siste dagers tall kan tyde på at vi begynner å få kontroll over smitten. Det betyr at tiltakene vi satt inn har virket, og at Oslo-folk har vært flinke til å følge råd og regler, sier Johansen.

Samtidig mener byrådslederen at det er for tidlig å lette på tiltakene.

Nødvendig å videreføre

Til tross for lave smittetall den siste tiden, mener byrådslederen at det er nødvendig å videreføre mange av tiltakene.

– Tiltakene ser ut til å virke godt, og derfor er det nødvendig å videreføre mange dem også fremover. Da kan vi få smittetallene ytterligere ned, og dermed ha et godt utgangspunkt når vi åpner opp igjen. Jeg tror folk heller vil ha forutsigbarhet over tid fremfor at tiltakene går frem og tilbake som en pendel, sier han.

Johansen mener smittetallene er for høye, og at situasjonen ute i Europa for urovekkende, til at vi kan åpne helt opp igjen.

– Vi skal ikke ta noen sjanser, men det er klart at de tiltakene vi har hatt den siste tiden har vært veldig strenge. Oslo er sosialt nedstengt, og hele byen lengter etter å få hverdagslivet tilbake igjen, sier byrådslederen.

SJANSER: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener Oslo ikke kan ta noen sjanser. Foto: Martin Leigland / TV 2

Barn og unge får lettelser først

Byrådet la ned et forbud mot innendørs fritidsaktiviteter og idrett for barn i barneskolealder.

– Dette utgjør en stor tiltaksbyrde for barna. Vurdere byrådslederen at det fortsatt er forholdsmessig å ha et forbud mot dette?

– Det vil vi vurdere nå de neste dagene. Gjennom hele pandemien har vi prioritert å holde mest mulig åpent for barn og unge, og jeg er glad for at vi har klart å holde barnehager og barneskoler på et gult nivå de siste ukene. Om vi gjør lettelser vil det være barn og unge som får lettelser først, sier Johansen.

Byrådet vurderer tiltakene denne uken, og planlegger for en pressekonferanse på onsdag.

Om skjenkestopp

Oslos restauranter og uteliv er hardt rammet av skjenkestoppen, som har vart helt siden november.

Byrådslederen kan ikke bekrefte at han vil lette på tiltakene som rammer næringen, slik at flere kan åpne igjen.

– Nå gjelder det å få smittetallene ytterligere ned, slik at vi igjen kan åpne opp. Det er få ting jeg gleder meg så mye til som å se og oppleve yrende uteliv i Oslo, sier han.

Til tross for at han ikke lover lettelser, roser han utelivs- og reiselivsnæringen for at de har en stor del av æren for at Oslo har klart å komme gjennom pandemien på en god måte.

– Derfor er det også viktig at utelivs- og reiselivsnæringen i Oslo får kompensasjon som ikke bare dekker faste, uunngåelige kostnader, men de reelle kostnadene de har, blant annet til tapt omsetning og tap av drikke og mat. I tillegg skal arbeidsfolk ha gode permitteringsordninger så de ikke mister jobben, mener Johansen.

Han mener at dagens ordninger er for lite tilpasset utelivs- og reiselivsnæringen og dermed også situasjonen slik den er i Oslo.