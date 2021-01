Solevåg fikk uventet pengebeskjed: – En fin bonus

Sebastian Foss Solevåg (29) har mange grunner til å juble for tiden. Søndag tok han sin første verdenscupseier. Den var også av det lukrative slaget.

Siden søndagens renn i Flachau var et erstatningsrenn for den avlyste alpinfesten i Kitzbühel, hvor pengepremiene pleier å være høyere enn vanlig, ga Sebastian Foss Solevågs (29) første verdenscupseier mye å juble for.

Der seier lørdagens renn i Flachau ga 450 000 kroner i pengepremie, fikk man 210 000 mer for å gå til topps dagen etter. Beskjeden om at 660 000 kroner ble resultatet av triumfen fikk ikke Solvåg før etter rennet.

– Det var det verste. Når du konkurrerer, så tenker du ikke på det. Det var en fin bonus da jeg satt i bilen på vei hit. Det er mye skatt og avgifter. Jeg får ikke alt i lomma, flirer Solevåg i intervju med TV 2 i østerrikske Hinterreit hvor han har base før rennene i Schladming om litt over én uke.

Så langt denne sesongen har Solevåg kjørt inn i overkant av 940 000 kroner.

Men før han kom seg til Hinterreit søndag kveld møtte han på noen utfordringer. Hotellet det norske laget bodde på var stengt da Solevåg kom tilbake fra Flachau.

– Ja, det er ganske strengt her på hotellet. De trodde at alle hadde dratt, så de hadde låst. Vi måtte få låst opp og slått på strømmen igjen så jeg fikk kommet meg ut, sier Solevåg.

Telefonen har ikke stått stille og gratulasjonsmeldingene har strømmet på etter søndagens seier. Sunnmøringen skal lande med litt fri fra skiheisen og slalåmbakken med topptur på randonee-ski.

– På en fridag er det greit å få frisk luft. Jeg er vant med spektakulære fjell hjemme, så jeg får prøve å finne noen her. En fin måte å koble av på og komme seg bort. Nyte ting, sier Solevåg.

Salåm-kjørerne tar en liten pause nå og leverer stafettpinnen videre til fartskjørerne. De skal ta fatt på den legendariske Kitzbühel-traseen neste helg.