Mercedes-EQ. Produktion EQA im Werk Rastatt; EQA 250 (Stromverbrauch kombiniert: 15,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km) // Mercedes-EQ. Production of the EQA in Rastatt plant; EQA 250 (combined electrical consumption: 15.7 kWh/100 km; combined CO2 emissions: 0 g/km) Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun Les mer