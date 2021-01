«Verdens mest forhatte kvinne» har holdt på hemmeligheten i 12 år – nå bryter hun stillheten

Det er i den nye HBO-dokumentaren «Tiger» av Uchitel snakker ut og sier at hun lenge har holdt sin historie hemmelig.

TIGER I TRØBBEL: Tiger Woods var på forsiden av «alle» forsider etter utroskapsavsløringen. Foto: Faksimile

– Nå har jeg ikke lenger noe å miste, sier hun.

Utroskapsskandalen er en av de mest omtalte i kjendisverdenen.

Uchitel vil fortelle sin versjon av det som skjedde for å vise hvem hun egentlig er.

– Grunnen til at jeg stilte opp i denne dokumentaren er fordi jeg ville fortelle min historie på ett sted, én gang, og bare: «Hør, det var dette som skjedde. Jeg er ikke et forferdelig menneske», sier hun til Los Angeles Times.

Hett møte på nattklubb

I dokumentaren forteller hun hvordan hun møtte Woods på en nattklubb hun drev i New York.

Woods, som var gift med den svenske modellen Elin Nordegren (41), spurte Uchitel om å få nummeret hennes.

Det tok ikke lang tid før han begynte å sende henne meldinger.

– Det var voldsomt. Det var jo Tiger Woods. Jeg visste at han var gift og hadde forpliktelser, men han skrev: «Fly til Orlando, så møtes vi der», forteller Uchitel.

Hun satte seg spent på flyet til Orlando, hvor hun møtte Woods og hadde sex med ham.

Hun ble tatt på senga over hvordan han ble behandlet av menneskene rundt ham.

– Jeg husker at jeg tenkte: «Hvordan kan jeg nå være sammen med en vanlig dødelig igjen?» Det var så mange som satte ham på en pidestall, og her lå han i min seng. Han var min Tiger, sier hun.

Uchitel forteller at hun møtte Woods flere ganger, og at han behandlet henne som ei prinsesse og sa at han ikke kunne prate med kona på samme måte som med henne.

FØR BRUDDET: Elin Nordegren sammen med Tiger Woods under NBA-finalen i Orlando i Florida 11. juni 2009, kort tid før avsløringen. Foto: David J. Phillip

Gransket i smug

Det kontroversielle tabloidbladet National Enquirer fikk nyss om at Woods var utro, og begynte i all hemmelighet å følge etter golfstjernen.

Da han skulle spille under Australian Masters i begynnelsen av november 2009, snek han med seg Rachel Uchitel.

Verdensberømte Woods fikk 16,6 millioner kroner for å stille opp i turneringen.

Det de to ikke visste, var at en National Enquirer-reporter hadde fotfulgt dem helt siden de gikk på flyet i USA.

En kveld så reporteren at Uchitel gikk inn i Woods' hotellsuite, og dermed var skandalen et faktum.

Noen dager etter at Tiger Woods vant turneringen, gikk National Enquirer i trykken.

HÅVET INN: Tiger Woods poserer etter å ha vunnet Australian Masters i 2009, uvitende om avsløringen som er i vente. Foto: AP

– Vi gjorde alt for å stoppe saken. Vi kom med alle trusler, vi benektet alt, men vi klarte ikke å forhindre at den kom ut, sier Uchitel.

29. november 2009 kom National Enquirer ut med tittelen «Tiger Woods Cheating Scandal», og kjendisnettstedene begynte å koke.

Både Woods og Uchitel var snare med å nekte for forholdet, og i dokumentaren sier sistnevnte at hun ringte til Elin Nordegren for å overbevise henne om at saken bare var oppspinn.

UTRO-KJENDIS: Rachel Uchitel ankommer The Carousel of Hope-ballet på The Beverly Hilton i Beverly Hills i oktober 2010 Foto: Stella Pictures

Nordegren trodde først på henne, men en sen kveld endret alt seg.

«Jeg visste at det var deg»

En kveld Woods og Uchitel sendte hverandre tekstmeldinger, skrev førstnevnte at han skulle ta seg en sovepille og legge seg.

Plutselig ringte Uchitels telefon, og på skjermen stod det at det var Tiger Woods som ringte.

– Jeg tok den og sa: «Hei, skatt, jeg trodde at du la deg?» I stedet for å høre Tigers stemme, var det Elin. Hun sa: «Jeg visste at det var deg».

Nå visste Elin Nordegren at mannen var utro. Med ei golfkølle i hånda, jagde hun ektemannen ut av det gedigne huset de eide i Windermere i Florida.

Kort tid etter krasjet Woods og Nordegren bilen under det som skal ha vært en heftig krangel.

Bildene av vraket gikk verden rundt, og ble en illustrasjon på Tiger Woods havarerte privatliv.

SMELL: Tiger Woods og Elin Nordegrens bil etter at de krasjet under en krangel i november 2009. Foto: Politiet

45 paparazzier ventet

Elin Nordegren tok ut skilsmisse, og Rachel Uchitel ble paparazzienes nye yndling.

Daglig hadde hun rundt 45 paparazzier utenfor leiligheten som ville ha bilder av «verdens mest forhatte kvinne».

Tiger Woods gikk under jorda.

Først tre måneder etter avsløringen, etter å ha mistet en rekke sponsorer, innkalte han til pressekonferanse.

Han la seg paddeflat både overfor kona, familien og fansen.

EN SLAGEN MANN: Tiger Woods avbildet under pressekonferansen i Ponte Vedra i Florida i februar 2010. Foto: Sam Greenwood/AP

– Jeg var utro. Det er bare jeg som har skylden. Jeg overbeviste meg selv om at reglene ikke gjaldt for meg. Jeg tenkte bare på meg selv, sa han.

Og:

– Jeg tenkte at jeg hadde jobbet så hardt at jeg fortjente det. Jeg hadde penger og berømmelse, og synes jeg kunne tillate meg å omgå reglene.

Vil ikke ha skylden

Mens Wood på denne måten fikk sympati, blir Uchitel stadig kritisert for å ha et forhold til en gift mann.

Hun syntes ikke at dette er rettferdig.

– Jeg er lei meg for at han var gift, og for at jeg gjorde de feilene. Men de angrep meg fordi de ville gi meg skylden for at en gift mann hadde vært utro mot kona. Som om det var jeg som var ansvarlig for hans handlinger, sier hun.

INNRØMMET ALT: Tiger Woods forlater rettssalen i Palm Beach etter å ha sagt seg skyldig i fyllekjøring i 2017. Foto: Pool

«Håper at du får aids og dør»

Hun langer ut mot mediene som omtalte skandalen og omtalte henne i negative ordelag, og som fikk vilt fremmede til å ta kontakt med henne.

– De sa at jeg var en «homewrecker» og ei hore. De sa: «Jeg håper at du får aids og dør».

Plutselig fikk hun en telefon fra Tiger Woods, som varslet at advokatene hans ville få henne til å skrive under på en taushetskontrakt mot en stor slump penger.

– Han sa: «Få mest mulig ut av dem». Jeg tror at det var den eneste måten han på det aktuelle tidspunktet kunne elske meg på, sier Uchitel i dokumentaren.

Nekter å avsløre sum

Hun ønsker ikke å fortelle noe om hva partene ble enige om, eller hva slags sum hun eventuelt fikk av Woods.

På spørsmål fra Los Angeles Times om at det stod noe i kontrakten om at hun kunne prate om forholdet etter ti år, svarer hun dette:

– Det kan jeg ikke gå inn på, men det er interessant at du er den første som spør.

Tilbake på banen

Etter mange år med tunge tak både på hjemmebane og golfbane, gjorde Tiger Woods i 2019 comeback da han vant US Masters.

– Det er overveldende, etter alt som har skjedd, sa han til Eurosport.