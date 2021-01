Frigir navn på de omkomne i hyttebrannen

Fem personer mistet livet i den tragiske hyttebrannen på Risøyhamn, natt til lørdag 16. januar.

I samråd med de pårørende frigir politiet navn og alder på de som omkom, og bilde av de fire barna.

De fem som omkom var:

Luise Marie Bang (40 år)

Henning Christian Bang Johansen (15 år)

Hedda Madell Bang Winther (10 år)

Gustav Rane Krogh Hovde (12 år)

Mogens Pareli Krogh Hovde (15 år)

TV 2 har snakket med rektor ved Svolvær skole og kommunalsjefen i Vågan, Lofoten, der alle de involverte hører hjemme.

Ledelsen på de to skolene sier de er forberedt på at det blir en svært tung dag for både elever, ansatte og andre som er ramt av den tragiske hendelsen.

— Det har vært en tung start, men jeg tenker vi er godt forberedt til å møte elevene i dag, forteller en tydelig preget Ronnie Maas Pedersen til TV 2 mandag morgen. Han er rektor ved Svolvær skole, der to av de fire omkomne barna var elever.

Tente lys for de omkomne

Elevene ble i dag møtt med flagg på halv stang, og elevene har også tent lys og hatt en stille stund utenfor skolebygningen.

TENT LYS: Elevene ved ungdomsskolen har mandag morgen tent lys for elevene som døde i hyttebrannen natt til lørdag. Foto: Roy-Arne Salater

— Vi har hatt forsterket voksenkontakt ute, og inne har vi forsterket timene med helsepersonell og psykolog. I tillegg vil prest være behjelpelig ved behov, sier rektoren.

Han fortsetter:

— Vår førsteprioritet i dag er å følge opp de som har behov for hjelp og får snakket ut om disse tingene.

— Hvordan har det vært for deg som rektor å stå i dette?

— Det har så klart vært utfordrende. Jeg føler at vi som skole har fått veldig god støtte fra kommuneledelsen med å rigge oss til dette. Vi har også et fantastisk personale som virkelig har stått på i helga, for at vi skal få god oppstart i dag, sier Pedersen.

Får hjelp av kriseteam

Også skolen i Henningsvær er hardt rammet. De mistet to av sine elever i brannen. Kommunalsjef i Vågan, Veslemøy Dragevåg, sier til TV 2 at også de får bistand fra både psykologer og prest.

— Men det er klart at dette tar tid, og vi kommer nok til å søke hjelp utenfra etter hvert når akuttfasen er over, sier Dragevåg.

— Hvordan har det vært for dere i denne situasjonen etter at dere fikk vite at de fem savnede ble funnet omkommet?

— Det har vært utrolig krevende, vi er berørt. Vi er et lite samfunn. Vi kjenner både de pårørende og de omkomne. Men det har vært fantastisk å se hvordan alle har jobbet i lag — hvordan lokalsamfunnet har støttet opp, både i Henningsvær og i Svolvær og tilbyr hjelp.

— Og den måten som begge skolene har jobbet. Vi har jobbet i lag i fire timer på Rådhuset med satt sammen team på begge skolen for å styrke særlig de klassene som har mistet en medelev. Jeg tror vi har gjort så godt vi kunne, og vi fikk fort folk på plass. Jeg håper vi har klart å følge opp alle, fortsetter kommunalsjefen.

Samtidig har de også fem familier med nære pårørende som skal ivaretas samtidig.

— Det er imponerende den jobben som særlig det psykososiale kriseteamet har jobbet med i hele helga. Vi er utrolig glad for den støtten vi har fått fra de tre prestene som har vært med oss hele tiden, som også er ute på skolene i dag. Det at de åpnet kirkene etter forespørsel fra ungdommen. Det har vært helt fantastisk oppi alt det tragiske, sier hun.

Henning Christian Bang Johansen (15 år) var en av de fem som mistet livet i den tragiske brannen natt til lørdag. Foto: Roy Arne Salater

– Vanskelig å si så mye

TV 2 har snakket med kontaktlæreren til Henning Christian Bang Johansen (15) i klasse 10C ved Svolvær skole.

— Det er trist og tungt. Det er som elevene selv sier, de hadde en tung helg. Det har dårlig med søvn for dem. Noen sliter med å spise, og noen er bare triste. Så det er klart at det er trasig. Det er vanskelig å si så mye egentlig, sier kontaktlærer Jon Marius Gjelle til TV 2, tydelig preget etter helgens dramatiske hendelse som tok fem menneskeliv.

Kontaktlærer i 10C, Jon Marius Gjelle. Foto: Roy-Arne Salater

Klassen har bestemt at pulten hans blir stående med protokoll og bilder i noen dager til, slik at han kan være med dem noen dager til, frem til begravelsen.

— Hvordan var Henning som elev?

— For å si det på den måten; hadde jeg hatt bare slike elever, kunne jeg godt hatt 40. Han var en elev som var stille og rolig; jobbet, og hadde sine planer klare for videregående skole, i motsetning til mange andre, sier kontaktlæreren.

Henning (15) var ifølge kontaktlæreren godt likt blant de de andre elevene i klassen.

— Han gjorde aldri noe tull eller noe som helst. Han var vel det man kan kalle en drømmeelev, sier kontaktlæreren om ungdomsskoleeleven.

Mange rundt barna

Sogneprest i Svolvær, Peter Wiljamsson, sier til TV 2 at det er et hardt prøvet lokalsamfunn som mandag treffes i klasserom og på jobb.

Sogneprest i Svolvær, Peter Wiljamsson. Foto: Roy-Arne Salater

– Jeg har vært både hos 5. og 10. klasse i dag. Vi har snakket om det å være lei seg, miste noen og kjenne på at man er glad i de rundt en. Barn er så fine, og de gir varme og kjærlighet til hverandre, og det er til stor hjelp, sier han

Wiljamsson sier det er et stort behov for venner og medelever å snakke om ulykken. Han roser lærerne og de andre i kommunens kriseteam, som alle har stått på siden meldingene om brannen kom.

– Det er mange rundt barna nå, og de hjelper dem å komme gjennom dette.

At navnet på de omkomne blir offentlig sier han kan være til hjelp i sorgarbeidet.

– Når vi kan si høyt hvem vi er glad, hvem vi savner og hvem de var – det hjelper oss, sier Wiljamsson.