Verdens beste spillere skal kjempe om over 8,5 millioner kroner

Følg med når verdens beste lag skal kjempe om både millionbeløp og ære under årets første storturnering.

Counter-Strike året 2021 sparkes i gang med konklusjonen av BLAST Premier. Kvalifisering til Global Finals har pågått gjennom hele 2020, og det er nå det hele skal avgjøres. Åtte av verdens beste lag har sikret seg plass i turneringen hvor vinneren stikker av gårde med over fem millioner norske kroner.

— Noe av det råeste innen Counter-Strike

TV 2s Counter-Strike ekspert, Hege Botnen, gleder seg til turneringen kommer i gang.

Hege Botnen på vegne av TV 2 under IEM Katowice 2019 - siste turnering som ble spilt on-site før COVID-19 Foto: Hege Botnen/Privat

— BLAST Premier Global Final er avslutningen på en helt forrykende sesong! I tillegg til å by på øverste nivå sportslig, så byr alltid BLAST på god produksjon, sier Hege til TV 2

Hege blir fast inventar i studio under TV 2s dekning av turneringen. Hun er klar på hvem som er forhåndsfavoritten.

— Lagene som er med har alle knivet om førsteplass på verdensrankingen i løpet av 2020. Her kan alt skje, men jeg tenker nok at Astralis er favoritten. Danskene har slått hardt tilbake etter en liten formdupp, og nå ser de farlig gode ut, konstaterer Hege.

Kvalifiserte lag Verdensrangering i parantes Astralis (1)

Vitality (2)

Natus Vincere (3)

FURIA (6)

G2 (8)

Team Liquid (9)

Complexity (12)

Evil Geniuses (18)

Oversikt over kamper og sendetidspunkt finner du her.

Slik fungerer BLAST

BLAST skiller seg ut fra de fleste e-sportturneringene. Lagene har en vår- og høstsesong på å plukke nok poeng til å kvalifisere seg til Global Finals. De beste lagene i verden blir invitert inn i turneringen, mens lavere rangerte lag har muligheten til å kvalifisere seg.

En sesong starter med BLAST Premier Series, hvor de forhåndsinviterte lagene møtes i et innledende gruppespill. De to beste lagene fra hver gruppe kvalifiserer seg til sesongfinale, mens de to dårligste lagene går videre til det som kalles BLAST Premier Showdown.

I BLAST Premier Showdown må lagene fra gruppespillet kjempe mot lagene som har kvalifisert seg inn til turneringen via regionale kvalifikasjoner. Kun to lag går videre fra Showdown til sesongfinalen.

Etter to ferdigspilte sesonger vil man stå igjen med en poengtavle som indikerer hvilke lag som har kvalifiser seg til Global Finals.

